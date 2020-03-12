Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'dan çağrı: Tutsak kadınları özgür bırakın /12 Mart 2020 10:09

Almanya'dan çağrı: Tutsak kadınları özgür bırakın

Türkiye'deki kadınların yaşadıkları mağduriyet Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde konuşulmaya devam ediyor

SHABER3.COM


İnsan Hak ve Özgürlükleri İnsiyatifi (IHRF) tarafından, Almanya’nın Marburg şehrinde “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” programları kapsamında etkinlik düzenlendi.
Programda, kadının İslamiyet’te ve Gülen Hareketi’ndeki yeri ile önemi konuşuldu.


 
Çok sayıda Alman ve Türk katılımcının takip ettiği programda, Viyana merkezli Avrupa Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü Başkanı Yasemin Aydın da konuşmacı olarak yer aldı. Aydın, Kur’an-ı Kerim ve hadislerden örnekler verdiği konuşmasında Türkiye’deki kadın hakkı ihlallerine,cezaevindeki tutsak kadınlara ve bebeklere de değindi.



Katılımcılar, bu hak ihlallerinin ve yaşatılan zulümlerin anlatıldığı slaytları izlerken göz yaşlarına hakim olamadı. Etkinlikte ayrıca, Almanya’ya iltica eden N.D de Türkiye’de Gülen Cemaati üyelerine yönelik başlatılan hukuksuzluk sürecinde gerçekleştirilen fiziki ve psikolojik işkenceleri anlattı.
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