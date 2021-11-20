Almanya'dan 'cezaevindeki bebeklere özgürlük' çağrısı yükseldi

Sivil toplum kuruluşlarının Almanya Wiesbaden ve Heilbronn’daki organizasyonlarında “İki ülke arası uzak. Ancak çocukların yaşadıkları acı bize çok yakın yüreğimizde hissediyoruz.’’ mesajları verildi.







Türkiye’de anneleri ile birlikte hapiste kalmak zorunda olan yüzlerce bebek ve çocuk için Almanya Heilbronn’da Horizont Derneği etkinlik düzenledi. Dernek gönüllüleri şehir meydanında Türkiye’deki tutsak bebek ve çocukların durumunu protesto ederken, onların yakınlarının çizdiği resimleri sergiledi. Şehir sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği resimler hapishanelerdeki kadın ve çocukların yaşadıklarını anlatıyor.





BEBEK VE ÇOCUKLARIN YERİ HAPİSHANE DEĞİL







Almanca ve Türkçe yapılan açıklamada ise çocukların ve bebeklerin yerinin hapishane olmadığının altı çizildi. Çocuk ve bebeklerin özgür bırakılmaları çağrısı yapıldı. Meydanda sergilenen Resimlerden ve hapishanedeki çocukların hikayesinden etkilenen bir Alman kadının yorumu ise dikkat çekiciydi: “Türkiye bize mesafe olarak çok uzak. Ama bu resimler içimize çok dokundu. Çok yakından hissettik. Dehşete düştüm.”









UYGUR TÜRKÜ ÇOCUKLAR VE GÖÇMEN BEBEKLER





Wiesbaden’de düzenlenen etkinlikte de Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerindeki çocukların maruz kaldığı insan hakkı ihlalleri anlatıldı. Polonya-Belarus sınırında yaşanan krizde en büyük zorluğu çocuk ve bebeklerin yaşadığı vurgulandı. Uluslararası Af Örgütü’nün Çin makamlarının Uygur Türkü çocukları ailelerinden ayırarak yetimhaneye gönderdiğine dair raporları hatırlatıldı.









BEBEK VE ÇOCUKLAR ÖZGÜR BIRAKILSIN





Türkiye’de cezaevlerinde büyümek zorunda bırakılan çocukların acilen özgürlüğüne bırakılmasına işaret edilen Wiesbaden’deki ortak açıklamada şu noktalara dikkat çekildi: “Mosaik Wiesbaden, Mosaik Rüsselsheim ve IHRF olarak bizler, Türkiye’nin de imzacısı olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ve 2005 yılında yürürlüğe giren Çocuk Koruma Kanunu’nun etkin bir şekilde uygulanmasının gerekliliğini bir kez daha vurguluyoruz. Tüm çocukların kendilerini güvende hissedecekleri, eşit, özgür ve mutlu olacakları bir dünyada yaşamaları gerektiğini savunuyor ve bunun her fırsatta mücadelesini vereceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.”