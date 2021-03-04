Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'dan çifte vatandaş Türklere şok haber: Pasaportlarına el konuyor /04 Mart 2021 14:47

Almanya'dan çifte vatandaş Türklere şok haber: Pasaportlarına el konuyor

Almanya 2000 öncesi çifte vatandaş olup da Türkiye’ye yerleşenlerin, Alman pasaportlarına el koymaya başladı

SHABER3.COM

Alman vatandaşlık daireleri ve Türkiye'deki Almanya temsilcilikleri, çifte vatandaş olan Türklerin peşine düştü. 2000 yılı sonrası, yeniden Türk vatandaşı olanların vatandaşlıklarını iptal eden Almanya, bu sefer 2000 yılı öncesi çifte vatandaş olanların pasaportlarını istiyor 





Frankfurt'ta, Alman kimliğini ve pasaportunu yenilemek isteyen F.C. isimli Türk ile O.C. isimli eşinin pasaportlarına el konuldu. 1996 yılında Alman vatandaşlığını alan çifte, “O tarihteki alışveriş faturalarını, benzin faturalarını vs getirin, size inanalım” denildi.

Çift, İstanbul Başkonsolosluğu'na başvurdu. Kendilerine verilen cevap, “01.01.2000'de yürürlüğe giren yasa ile vatandaşlığınız otomatikman kaybedilmiştir” denildi. Ancak 2000 sonrasında, Almanya'dan izin almadan yeniden Türk vatandaşlığı alınmışsa, o zaman Alman vatandaşlığı otomatikman düşüyor. 2000 yılı öncesi için böyle bir şey söz konusu değil .

1 OCAK 2000 SONRASI ALMIŞSA…

Alman Vatandaşlık Yasası'na, 01.01.2000 tarihi itibarıyla “Otomatik vatandaşlık kaybı” hükmü konuldu. Buna göre, bir kişi Almanya'dan izin almadan başka ülke vatandaşlığını almışsa, Alman vatandaşlığı otomatikman kaybediyor.

Bu yolla, 1 milyona yakın Türk , Alman vatandaşlığını kaybetti. Birçoğu başvurup yeniden aldı. Türkiye'ye yerleşenler ise bir daha Alman olamadı.

Ancak “Bir kişi, 2000 öncesi Alman vatandaşı olup yeniden başka ülke vatandaşlığını alırsa” burada kayıp hükmü uygulanamıyor. Çünkü o tarihte, “otomatik vatandaşlık kaybı yasası” çıkmamıştı ve bunun bir cezası yoktu.

Yaşanan bu gelişme en çok çifte vatandaş olup Türkiye’ye yerleşenleri tedirgin etti. Türkiye’de yaşayan on binlerce kişi büyük bir tehdit altında.
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