Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'dan depremzedelere kolaylık: Vize otobüsü faaliyete geçti /22 Şubat 2023 08:48

Almanya'dan depremzedelere kolaylık: Vize otobüsü faaliyete geçti

Deprem bölgesini ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Türkiye ve Suriye için 50 milyon euro daha yardım açıkladı. Ayrıca Berlin, Almanya’da akrabaları olan depremzedeler için Avrupa Birliği'ne 90 günlük hızlı vize fırsatı sunarak bölgeye vize işlemlerinin yapılması için otobüsler gönderdi.

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Baerbock ve Faeser, deprem bölgesine giderek Berlin'in depremzedelere ve yeniden imar sürecine desteğini iletti.

Bakanlar Alman hükümetinin Türkiye ve Suriye için 50 milyon euro (53 milyon dolar) daha yardım yapacağını açıkladı. Böylece Almanya'nın depremzedelere yardımı 108 milyon euro'yu (115 milyon dolar) bulacak.

Baerbock, yeni açıkladığı 50 milyon euro yardımla Alman Federal Hükümeti'nin özellikle çadır, sağlık hizmeti, gıda yardımı, battaniye, jeneratör için yaptığı yardımın 108 milyon euro'yu (115 milyon dolar) bulacağını belirtti.

Baerbock, "Bölgedeki halk neredeyse her şeylerini kaybetmiş. Burada halk kendi elleriyle akrabalarını, anne-babalarını, çocuklarını, komşularını, arkadaşlarını enkaz altından çıkartmaya çalışmış" dedi.

Ayrıca Almanya’da akrabaları olan depremzedeler için Avrupa Birliği Şengen bölgesine 90 günlük hızlı vize fırsatı da sunan Berlin, deprem bölgesine otobüsler göndererek bölge sakinlerinin başvurularını kolaylaştırmayı planlıyor. Bunlara pasaportları enkaz altında kaybolanlar da dahil.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İçişleri Bakanı Nancy Faeser deprem blölgesinde Alman yardım kuruluşları temsilcileri ile görüştü
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İçişleri Bakanı Nancy Faeser deprem blölgesinde Alman yardım kuruluşları temsilcileri ile görüştü
Baerbock, "Vize veren bir otobüsü de ziyaret edeceğiz. Düşündük ki eğer bölgedeki halk bir yere gidemeyecek durumdaysa o zaman biz bir otobüsle onlara giderek vize verelim, böylece Almanya'da birkaç aylığına yanına gidebilecekleri akrabaları olanların işlemleri bürokrasiden uzak daha pratik biçimde yapılabilsin" diye konuştu.

Dünyanın en kalabalık Türk diyasporasına sahip Almany,a aralarında battaniye, çadır ve jeneratörlerin olduğu 340 tondan fazla yardımı Kahramanmaraş'ı 6 Şubat'ta vuran, 40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından bölgeye gönderdi.
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