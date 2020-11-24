Almanya'dan devrim gibi buluş: Hidrojenli trenler deneme sürüşünde

Almanya merkezli teknoloji devi ile Almanya devlet demiryolları Deutsche Bahn, 2024 yılında hizmete sunulacak yeni geliştirdikleri hidrojen bazlı treni ve bir hidrojen istasyonunun kurulacağını açıkladı.





İstasyonun normal fosil yakıtlı araç süresinde hidrojen dolumu sağlayacağı belirtilirken Deutsche Bahn yönetim kurulu üyesi Sabina Jeschke, "Trene dizel tren kadar hızlı yakıt ikmali yapacağımız gerçeği, iklim dostu ulaşım geçişinin mümkün olduğunu gösteriyor" dedi.





HEDEF 2050’DE SIFIR EMİSYON





Almanya devlet demiryolları Deutsche Bahn 2050 yılında karbon emisyon miktarını sıfıra indirme planının altını çizerken bu bin 300 dizel biriminin değiştirilmesi anlamına geliyor. Konuyla ilgili konuşan Deutsche Bahn yönetim kurulu üyesi Sabina Jeschke, “Fosil yakıt tüketimini sıfıra indirmeliyiz. O zaman tek bir dizel araç bile kullanmayacağız” şeklinde konuştu.





Güney Almanya’da Baden Württemberg eyaletinde Tübingen, Horb ve Pforzheim şehirlerinde bir yıl boyunca 600 kilometrelik demir yolu ağında denenecek olan trenin yılda yaklaşık 330 ton CO2 tasarrufu sağlayacağı ve saatte 160 kilometre azami hıza sahip olacağı belirtildi.





50-150 MİLYAR DOLARLIK PAZAR POTANSİYELİ





Hidrojen bazlı üretilecek her trenin trenin maliyeti 5 ila 10 milyon euro arasında olacak ve toplamda 50-150 milyar euro'luk bir pazar potansiyeli yaratacak.





Siemens CEO'su Michael Peter, “Avrupa'da, önümüzdeki 10-15 yıl içinde değiştirilmesi gerekecek 10 ila 15 bin trenlik bir pazar potansiyeli görüyoruz, yalnızca Almanya'da 3 bin tren var" dedi.