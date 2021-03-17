Almanya'dan 'Düşman Listeleri'ne yakın takip





Almanya'da aşırı sağcıların, ırkçılıkla mücadele eden kişilerin isim ve verilerini internette yayınlamasıyla gündeme gelen "düşman listeleri"ne karşı hükümet harekete geçti.





Adalet Bakanlığının hazırladığı ve bu tür listelerin yayınlanmasını ceza kapsamına alan tasarı Bakanlar Kurulunda kabul edildi. Tasarının yasalaşması için Federal Mecliste de kabul edilmesi gerekiyor.





DW Türkçe'nin haberine göre Almanya'da siyasi motifli suçlar 2020'de kayıt altına alınmaya başladıkları 2001'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu suçların büyük çoğunluğunu aşırı sağ kaynaklı eylemler oluşturuyor.





Adalet Bakanı Christine Lambrecht, insanların nefret ve hedef göstermeye karşı daha iyi korunması gerektiğine vurgu yaptı. 2019 yılında bir aşırı sağcı tarafından öldürülen Kassel bölge valisi Walter Lübcke'nin isminin de cinayet öncesinde bir listede yer aldığına işaret eden Lambrecht, çoğulcu toplum ve insan onurunun hiçe sayılmasına karşı mücadele veren pek çok yerel politikacının gözdağı girişimleriyle karşı karşıya olduğunu söyledi.







Adalet Bakanı, hükümetin yeni yasayla, yaratılmaya çalışılan korku ve gözdağı ortamına karşı net ve kararlı bir tutum sergilediğini belirterek "Bu, demokrasinin aşırı sağa, ırkçılık ve antisemitizme karşı korunması yönünde önemli bir adımdır" dedi.





Adalet Bakanlığı açıklamasında da faillerin bu tür listeler yayınlayarak ilgili kişilere korumasız oldukları ve başlarına bir şey gelebileceği mesajı vermeye çalıştıkları belirtilerek "Bu tür düşman listeleri, internetteki nefret kampanyalarında olduğu gibi, faal vatandaşların kendilerini siyasi ve toplumsal tartışma ortamından geri çekmelerine yol açabilir" uyarısı yapıldı.





İKİ YILA KADAR HAPİS CEZASI





Ceza Kanununun "suç eylemi tehdidinde bulunarak kamu barışını bozma" suçunu düzenleyen 126'ncı maddesine yapılacak eklemeyle "ilgili kişinin suç eylemine hedef olması tehlikesine yol açacak şekilde kişisel verilerinin yayılması" suç haline getiriliyor.





Suçun işlenmesi halinde iki yıla varan hapis cezası ya da para cezası öngörülüyor. Açık kaynaklardan elde edilemeyecek verilerin yayılması durumunda ise üç yıla varan hapis cezası uygulanacak.





Verilerin yayınlanmasının ilgili kişi için tehlike oluşturup oluşturmadığının belirlenmesinde, verilerin yayıldığı ortamın niteliği ve yayının bağlamı göz önünde bulundurulacak. Gazetecilik kapsamında kişi adlarının anıldığı haberler ve derneklerin aşırılıkçı yapıların ortaya çıkarılmasına hizmet eden araştırmaları yasa kapsamına girmeyecek.





Aşırı sağ ve aşırı sol internet forumlarında sıklıkla yer alan "düşman listeleri"nde siyasi karşıt gruplara mensup görülen kişilerin isim, fotoğraf, adres gibi verileri paylaşılıyor.