Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'dan Ege adaları açıklaması: Yunan toprağıdır, sorgulanamaz /29 Temmuz 2022 16:06

Almanya'dan Ege adaları açıklaması: Yunan toprağıdır, sorgulanamaz

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ege Denizi'nde yer alan adaların 'Yunan toprağı' olduğunu söyledi.

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Yunanistan ve Türkiye turu kapsamında Atina'ya gerçekleştirdiği ziyarette Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü.

Baerbock'un, Dendias ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Nikos Dendias, Almanya'nın, Türkiye'ye denizaltı ihraç etmesini "güç dengesini değiştirdiği" iddiası nedeniyle eleştirdi.

Dendias, Türkiye'nin, Almanya'dan sipariş ettiği denizaltılara dikkat çekerek, "Bu denizaltılar güç dengesini değiştirme riski taşıyor" dedi.

Dendias, Yunanistan'ın da aynı denizaltılara sahip olduğunu, ancak komşularını "tehdit etmediğini ve revizyonist bir güç olmadığını" ileri sürdü.

Dendias ayrıca, Türkiye'nin, "Yunanistan'ı savaşla tehdit ettiğini, egemenlik haklarını ihlal ettiğini ve Kıbrıs'ı yasadışı olarak işgal ettiğini" öne sürdü.

'EGE ADALARI YUNAN TOPRAĞIDIR'
Annalena Baerbock ise, Ege adalarının "Yunan toprağı" olduğunu iddia ederek, "Ege adaları Yunan toprağıdır ve kimsenin bunu sorgulamaya hakkı yok" diye konuştu.

Baerbock, ülkesinin, Atina yönetimi ile dayanışma içersinde olduğunu belirterek, "Berlin hükümeti, Yunanistan ile dayanışma içinde olduğumuza dair hiçbir şüpheye yer vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEK
Annalena Baerbock'un Atina ziyaretini sonlandırmasının ardından Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Alman basınına göre Baerbock, Ankara'ya gelmeden önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İstanbul'da görüşecek.

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