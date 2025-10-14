Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'dan emeklilerine müjde! /14 Ekim 2025 20:05

Almanya'dan emeklilerine müjde!

Almanya’dan emeklilere 2 bin Euro’luk teşvik. Almanya'da hükümet, ekonomiyi canlandırmak ve iş gücü açığına çözüm bulmak için çalışan emeklilere aylık 2 bin Euro'ya kadar vergi muafiyeti sunacak.

Almanya’da emeklilik yaşını geçmiş vatandaşlar, çalışmaya devam etmeleri halinde ayda 2 bin Euro’ya kadar gelir elde ettiklerinde bu kazançtan vergi ödemeyecek.

İngiliz Financial Times (FT) gazetesinin aktardığına göre uygulama, Şansölye Friedrich Merz’in Avrupa’nın en büyük ekonomisini canlandırmak ve iş gücü açığını gidermek amacıyla hazırladığı reform paketinin bir parçası.

1 OCAK’TA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ PLANLANIYOR

Hükümetin tahminine göre, 1 Ocak’ta yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme ilk aşamada yıllık 890 milyon Euro’ya mal olacak. Bu rakam, hâlihazırda çalışan 285 bin emeklinin yeni teşvikten yararlanmasıyla oluşacak vergi gelir kaybını ifade ediyor.

Merz’in seçim vaadi olan “aktif emeklilik planı”, çarşamba günü Hristiyan Demokratlar ile Sosyal Demokratlar’dan oluşan koalisyon tarafından onaylanması beklenen reform sürecinin önemli adımlarından biri olacak.

AKTİF EMEKLİLİK HAMLESİ

Taslak yasada, “Alman iş gücü piyasası demografik değişim nedeniyle yapısal zorluklarla karşı karşıya. Bebek patlaması kuşağı önümüzdeki yıllarda emekli olurken, iş gücüne katılan genç sayısı azalıyor. Bu durum birçok sektörde nitelikli eleman sıkıntısına yol açıyor” ifadeleri yer aldı.

Almanya’da tıpkı Avrupa’nın büyük bölümünde olduğu gibi, emeklilerin çalışmaya devam etmesi yasal. Ancak Berlin yönetimi, bu durumu daha cazip hale getirmek için vergi muafiyeti getiriyor.

Benzer bir uygulamayı Yunanistan da yürürlüğe koymuştu. Atina yönetimi, çalışan emeklilerin tam emekli maaşlarını koruyarak ek gelirlerine yalnızca yüzde 10 oranında vergi uygulamaya başladıktan sonra, çalışan emekli sayısı 2023’te 35 binden 2024 Eylül’ü itibarıyla 250 binin üzerine çıktı.

ALMANYA’DA İŞ GÜCÜ DARALIYOR

Almanya, Avrupa’daki en keskin demografik zorluklarla karşı karşıya ülkelerin başında geliyor. 2035 yılına kadar 4,8 milyon çalışanın, yani iş gücünün yüzde 9’unun, emekli olması bekleniyor. Bu durum hem ekonomiyi hem de sosyal güvenlik sistemini baskı altına alıyor.

Ayrıca Almanya, OECD ülkeleri arasında en kısa ortalama çalışma saatine sahip ülke konumunda. 1990’lardan bu yana yarı zamanlı çalışanların oranı iki kat artarak yüzde 30’a ulaşmış durumda; bu artışın büyük kısmını kadınlar oluşturuyor.

Taslak yasaya göre yeni vergi teşviki, “şirketlerdeki deneyim ve bilgi birikiminin daha uzun süre korunmasına yardımcı olacak, istihdam oranını artıracak, ekonomik büyümeyi destekleyecek ve kamu gelirlerine katkı sağlayacak.”

Emekli çalışanlar ile işverenler, bu gelirler üzerinden sosyal güvenlik primi ödemeye devam edecek. Bu sayede sağlık ve emeklilik sistemlerinin finansmanına da ek kaynak sağlanacak.

EKONOMİK ETKİLER VE TAHMİNLER

Hükümetin öngördüğü 890 milyon Euro’luk yıllık vergi kaybı, ekonomistlerin tahminlerinin alt sınırında yer alıyor. IW Enstitüsü, önlemin yıllık maliyetinin 1,4 milyar Euro’ya kadar çıkabileceğini, yaklaşık 340 bin çalışanın vergi teşvikinden yararlanabileceğini öngörüyor.

Maliye Bakanlığı, bu tahminler hakkında yorum yapmadı.

Bazı ekonomistler ise hükûmetin, 63 yaşında emekli olmayı teşvik eden mevcut düzenlemeleri koruduğuna dikkat çekiyor.

Berenberg Bank başekonomisti Holger Schmieding, yeni önlemlerden yararlanan emekli sayısının zamanla artacağını belirterek, bu sayede “büyüme ve sosyal katkılardaki artışın iki-üç yıl içinde maliyetleri fazlasıyla telafi edeceğini” söyledi. Schmieding, “Bu aynı zamanda, toplumun yaşlı bireylerin katkılarını takdir ettiğinin bir göstergesi. Zamanla olumlu bir psikolojik etki de yaratacaktır” dedi.
