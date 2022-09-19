Almanya'dan Erdoğan'a Şanghay İşbirliği Örgütü tepkisi

SPD: TÜRKİYE BATI’DAN UZAKLAŞMIŞ OLUR





Rusya ile yakın ilişkileri nedeniyle NATO üyeliği tartışma konusu olan Türkiye'ye bir tepkinin de Almanya cepheinden geldiği ifade edildi.Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ile ilgili yaptığı 'üyelik hedefi' açıklamasına, Almanya'da koalisyon ortağı Yeşiller Birlik/90 Partisinin Dış Politika Sözcüsü Jürgen Trittin'in tepki gösterdiği aktarıldı.Özbekistan’da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesine katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin hedefinin örgüte tam üyelik olduğunu açıkladı. Açıklamaya Almanya'dan tepki geldi. Alman politikacılar, olası bir üyelik halinde Türkiye’ye ekonomik yaptırım uygulanması ihtimalini gündeme getirdi.Alman Die Welt gazetesine açıklamalarda bulunan koalisyon ortağı Yeşiller Birlik/90 Partisinin Dış Politika Sözcüsü Jürgen Trittin, Türkiye’nin Çin ve Rusya’nın liderliğindeki örgüte katılma planları yapmasını eleştirdi. “Türkiye, NATO’nun Libya’daki silah ambargosunu denetlemesini engelliyor. Yunanistan’ın kıta sahanlığında gaz arıyor. NATO üyesi Türkiye, Avrupa’nın Rusya yaptırımlarının delinmesi için Çin’den daha fazlasını yapıyor. Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğini frenleyen Erdoğan, şimdi de İran’la birlikte Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olmak istiyor” ifadelerini kullandı.Jürgen Trittin ayrıca hiçbir NATO üyesinin örgütten ihraç edilemeyeceğine dikkat çekerek Türkiye’ye ekonomik yaptırımlar uygulanması üzerinde durulmasını istedi.Federal hükümetin büyük ortağı Sosyal Demokrat Partinin (SPD) Dış Politika Sözcüsü Nils Schmid ise Erdoğan’ın ŞİÖ’ye üye olma planının “Dikkati iç politikadaki sıkıntılardan başka yöne çekme manevrası” olduğunu söyledi. Schmid, “Dış politika açısından bu Batı’dan ve Batı değerlerinden uzaklaşma yönünde başka bir sembolik adım daha olur ve Türkiye’nin geleceği için ağır bir hata teşkil eder” dedi.