Almanya'dan Erdoğan'ı kızdıracak Osman Kavala adımı

Goethe Enstitüsü Başkanı Gesche Joost, ödül töreninin 28 Ağustos’ta Weimar’da düzenleneceğini söyledi. Eş zamanlı gerçekleşecek Weimar Sanat Festivali’nde de ödül sahipleri ve çalışmaları halka tanıtılacak. Bu ödül, Alman yazar ve şairi Johann Wolfgang von Goethe’nin onuruna her yıl doğum gününde düzenlenen törenle sahiplerine takdim ediliyor.





İş insanı, hayırsever ve insan hakları aktivisti olan Osman Kavala’nın “yorulmak bilmez bir fikir insanı ve öncü bir kişilik olduğunu” dile getiren Joost, 2017’de Türkiye’de tutuklanmasına rağmen Kavala’nın barış ve toplumsal uzlaşı için çalışmalarına önemli katkılar sunmaya devam ettiğini belirtti. Enstitü Başkanı, Kavala’nın büyük bir özveriyle kültürel alanlar yarattığını ve çalışmalarıyla bölgedeki sivil toplum ağlarını güçlendirdiğini de vurguladı.





Goethe Madalyası, Federal Almanya Cumhuriyeti’nin resmi onur nişanı ve uluslararası kültür politikasının en önemli ödülü olarak niteleniyor. Bu yıl 70’inci kez takdim edilecek ödülle sahiplerinin ülkelerinde Alman dilinin ve kültür ile sanatın teşvikine yönelik hizmetleri onore ediliyor. Takdim töreni Johann Wolfgang von Goethe’nin doğum günü olan 28 Ağustos’ta Weimar’da düzenleniyor. Goethe Enstitüsü, Federal Almanya Cumhuriyeti’nin dünya çapında faaliyet gösteren kültür enstitüsü konumunda ve Türkiye dahil 98 ülkede bulunan 151 enstitüsüyle Alman dilinin öğrenilmesini teşvik ederken uluslararası kültürel iş birliğini de destekliyor.