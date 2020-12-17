Almanya'dan evden çalışmaya 600 euroluk teşvik

Hükümet gün başına 5 euro vergi desteği sunacak. Buna göre evden çalışanlar yılda 120 günü geçmemek şartıyla yıl sonu vergi denkleştirmesini yaparken elektrik, ısınma ve su ile benzeri giderlere karşılık 600 euro masraf gösterebilecek. Yürürlükteki vergi yasalarına göre, evde çalışmanın vergi beyannamesinde gösterilebilmesi için bir çalışma odasının tahsis edilmesi zorunlu. Yani mutfakta veya oturma odasındaki masada yapılan çalışma vergiden düşürülmüyor.





BELGEYLE İSPATLAMAK ZORUNLU

Hükümet evdeki çalışma süresini 120 günle sınırlıyor ve gün başına da 5 euro belirlemeyi planlıyor. Çalışanın evde işini gördüğünü işvereninden alacağı belgeyle ispatlaması da zorunlu. Ancak uygulamanın herkese bir fayda sağlayıp sağlamayacağı da bilinmiyor. Yasalara göre belli meslek dalları 1000 euroya kadar zaten masraf gösterebiliyor. Bu durumda 600 euronun masraf olarak vergi beyannamesinde yer alması hiçbir anlam ifade edemeyecek. Düzenlemenin süresiz olması ise planlanmıyor. 2020 ile 2021 yıllarını kapsaması hedefleniyor.