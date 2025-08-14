Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'dan Gazze'ye 200 ton yardım /14 Ağustos 2025 10:37

Almanya'dan Gazze'ye 200 ton yardım

Almanya'nın Gazze'ye şu ana kadar paraşütle yaklaşık 200 ton yardım bıraktığı açıklandı. Havadan yardımların en az bir hafta daha sürmesi planlanıyor.

Almanya Savunma Bakanlığı Gazze'ye havadan bırakılan yardımlarla ilgili açıklamada bulundu.

Bakanlık sözcüsünün verdiği bilgiye göre, Alman Hava Kuvvetleri şu ana dek bu doğrultuda toplam 18 uçuş gerçekleştirdi. Sözcü, bu uçuşlarda Gazze Şeridi'ne toplamda 192 ton yardım bırakıldığını belirtti.

DW Türkçe'nin haberine göre Almanya Savunma Bakanlığı sözcüsü, Gazze'de önceden belirlenen noktalara inmesi hedeflenen yardım malzemelerinin, Airbus A400M Atlas tipi nakliye uçaklarından 386 palet hâlinde paraşütlerle bırakıldığını söyledi.

Yardımları almak için bu noktalara giden insanların vurulmasını önlenmeye yönelik kapsamlı risk yönetimi önlemlerinin alındığını ifade eden Alman sözcü, bugün için planlanan iki uçuş daha olduğunu sözlerine ekledi.

Güvenlik önlemleri kapsamında özellikle uydu görüntülerinden faydalanıldığını ve olası bir risk durumunda yardım malzemelerinin söz konusu noktalara bırakılmadığını belirten sözcü, bir keresinde de paletlerden birinin paraşütünün açılmadığını ancak yerde herhangi bir yaralanma yaşanmadığını söyledi.

Havadan yardım en az bir hafta daha sürecek
Almanya diğer ülkelerle birlikte organize ettiği bu yardımları en az bir hafta daha devam ettirmek istiyor. Ardından yeni bir durum değerlendirmesinin yapılması planlanıyor.

Yardım kuruluşları, yüksek maliyetler ve ulaştırılan yardım miktarının azlığı nedeniyle paraşütle bırakma fikrine şüpheyle yaklaşıyor ancak yine de bu yöntemi hiçbir şey yapmamaktan daha iyi görüyor.

İsrail üzerindeki baskı artıyor
Gazze'ye 2 Mart'tan itibaren her türlü yardımın ulaştırılmasını engelleyen İsrail, uluslararası tepkiler üzerine geçen Mayıs ayında bu bölgeye bazı temel yardımların girişine izin vermeye başladı. Ancak Birleşmiş Milletler (BM) destekli uluslararası insani yardım örgütleri, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü ve insani yardım girişini kısıtladığı Gazze'de kıtlık eşiğinin aşıldığı uyarısında bulundu.

Avrupa Komisyonu ve 26 Batı ülkesinin temsilcileri de dün yayımladıkları ortak açıklamada, Gazze'de kıtlığın önlenmesi için İsrail hükümetini tüm uluslararası sivil toplum kuruluşu sevkiyatlarına izin vermeye davet etti.
12:03:39