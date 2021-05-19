Almanya'dan Gazze'ye 40 milyon euroluk kaynak

Avrupa Birliği dışişleri bakanları İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaları ele almak için bugün video konferans yoluyla bir araya geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas toplantı öncesi yaptığı açıklamada bölgede saldırıları sona erdirmenin ilk öncelik olduğunu belirterek "Silahlar şimdi nihayet susmalı" dedi.







DW Türkçe'nin haberine göre Hamas'ın mevcut gerilimi "roket terörüyle kasten" tırmandırdığını savunan Maas, bunun "İsrailliler ve Gazze'deki kendi sivil halkı açısından korkunç sonuçlara" neden olduğunu belirtti. Maas "İsrail'in elbette buna karşı kendini savunma hakkı vardır" diye konuştu.





Maas Avrupa Birliği'nin Gazze Şeridi'nde insani yardım konusunda arabuluculuk konusunda daha büyük bir rol üstlenmesi gerektiğini savundu. "Bugün Gazze'ye daha iyi bir insani yardımda bulunulması için lobicilik yapacağım" diyen Maas Almanya'nın Gazze'deki sivillere yardım amacıyla 40 milyon euroluk bir kaynak ayırdığını söyledi.





Maas soruna kalıcı çözüm için ise "güvenlik oluşturucu tedbirler" alınmasının gerekli olduğunu söyledi. Alman bakan, önce ateşkesin ardından da İsrail ile Filistinliler arasında diyaloğun başlatılmasının gerekli olduğunu belirtti. Maas, Avrupa Birliği'nin çatışmanın yatıştırılmasında "siyasi ve insani" bir rol oynamak zorunda olduğunu söyledi.





Avrupa Birliği'nin diplomatik rol oynamasının yolu olarak Ortadoğu Dörtlüsü'nü işaret eden Maas, Almanya'nın Avrupa Birliği'nin Ortadoğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Sven Koopmans'ın arabuluculuk çabalarını bu formatta göstermesinden yana olduğunu söyledi. Ortadoğu Dörtlüsü içinde ABD, Rusya, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler yer alıyor.





Maas "Son günler bu çatışmanın ne kadar çabuk ve şiddetli bir biçimde tırmanacağını gösterdi. Arkada yatan nedenleri ve bu tür bir durumun gelecekte nasıl önleneceğini de konuşmak zorundayız" dedi.