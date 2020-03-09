Almanya'dan göçmen çocuk kararı

Almanya'da Angela Merkel koalisyonu gece yarısı gerçekleştirilen görüşmelerde sığınmacılarla ilgili bir karara imza attı.
Yunanistan'a destek olmak amacıyla 'reşit olmayan' sığınmacıların Almanya'ya alınması kararı verildi.
SINIR KAPILARINA AKIN ETTİLER
Türkiye'nin, ülkeden çıkışlarını engellememesi üzerine binlerce sığınmacı, Avrupa'ya gitmek için Yunanistan sınır kapılarına akın etmişti.
Yunanistan'ın sınırdaki sığınmacıları kabul etmemesi ve Yunan güvenlik kuvvetlerinin sığınmacılara karşı şiddet uygulaması tepki almaya devam ediyor.