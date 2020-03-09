Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'dan göçmen çocuk kararı /09 Mart 2020 10:44

Almanya'dan göçmen çocuk kararı

Almanya, Yunanistan'a yardım etmek adına reşit olmayan sığınmacıları ülke topraklarına alma kararı verdi

SHABER3.COM


Almanya'da Angela Merkel koalisyonu gece yarısı gerçekleştirilen görüşmelerde sığınmacılarla ilgili bir karara imza attı.

Yunanistan'a destek olmak amacıyla 'reşit olmayan' sığınmacıların Almanya'ya alınması kararı verildi.

SINIR KAPILARINA AKIN ETTİLER

Türkiye'nin, ülkeden çıkışlarını engellememesi üzerine binlerce sığınmacı, Avrupa'ya gitmek için Yunanistan sınır kapılarına akın etmişti.

Yunanistan'ın sınırdaki sığınmacıları kabul etmemesi ve Yunan güvenlik kuvvetlerinin sığınmacılara karşı şiddet uygulaması tepki almaya devam ediyor.
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