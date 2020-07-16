Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'dan Hidayet Karaca ve tutuklu gazeteciler için AİHM’ye çağrı /16 Temmuz 2020 13:19

Almanya'dan Hidayet Karaca ve tutuklu gazeteciler için AİHM’ye çağrı

Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV/Tehdit Altındaki Halklar Derneği) 15 Temmuz 2016'dan bu yana Türkiye’de yaşanan hukuksuzlukların anlatıldığı videolar ve basın açıklamalarını kamuoyu ile paylaştı.

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Açıklamada, Samanyolu Medye Grup Başkanı Hidayet Karaca ve benzer durumdaki tutuklu gazetecilere ait dosyaları incelemeye almayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) eleştirilerek, uluslararası kurumların demokrasinin ve hukuk rejimine dönüşün sağlanması için daha etkin çalışması istendi.

GfbV, 50 yıldır dünya genelinde, devletler içinde çoğunluk gruplarca ezilen topluluk haklarını savunan saygın bir kurum. 

Derneğin Ortadoğu Masası Şefi Dr. Kamal Sido halen 175 gazetecinin tutuklu bulunduğu, Hizmet Hareketi ve Kürtlerin başta olmak üzere tüm muhalif kesimlerin halen baskı altında tutulduğunu vurguladı. 

Dernek bu sebeple son yıllarda özellikle Türkiye’ye odaklandıklarını, farklı raporlar, araştırmalar ve açıklamalarla dünya kamuoyunu ve uluslararası kurumlara çağrıda bulunduklarını belirtiyor.

Derneğe ait basın açıklaması, çağrı metni ve mülakat videolarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Basın Açıklaması Metni için  TIKLAYIN

Çağrı Metni için TIKLAYIN
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