Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'dan İngiltere'ye 80 tonluk virüs sevkiyatı /23 Aralık 2020 20:04

Almanya'dan İngiltere'ye 80 tonluk virüs sevkiyatı

Koronavirüsün daha hızlı bulaşan bir türünün ortaya çıkması sonrasında İngiltere ile kapatılan ulaşım ağları ülkede gıda sıkıntısının başlayacağı endişesine yol açmıştı. Bu durum sonrasında Almanya'dan İngiltere'ye 80 ton meyve ve sebze gönderileceği ifade edildi.

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Almanya'nın Lufthansa havayolu şirketi, mutasyona uğradığı belirtilen Koronavirüs nedeniyle İngiltere’ye 80 ton meyve ve sebze gönderiyor.

İngiltere’de tespit edilen ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu ifade edilen yeni tür Koronavirüs (VUI-202012/01) sonrası,  Avrupa alarma geçti ve birçok ülke İngiltere ile ulaşımını durdurdu. Fransa'nın İngiltere ile olan sınırları kapatma kararının ardından otoyollarda kilometrelerce TIR kuyrukları oluştu. Ülkede devam eden gıda kıtlığı korkusu nedeniyle Almanya'nın Lufthansa havayolu şirketinin, İngiltere’ye 80 ton meyve ve sebze göndereceği belirtildi. İngiliz medyası, Lufthansa havayolu şirketinin marul, karnabahar, brokoli, çilek ve turunçgilleri İngiltere'ye taşıyacağını ve özel kargo uçuşları düzenlemeyi düşündüğünü duyurdu.
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