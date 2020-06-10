Almanya'dan İsrail'in ilhak planına eleştiri

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İsrail hükümetinin Batı Şeria'daki bazı yerleşim yerlerini ilhak planlarını eleştirdi. Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana Avrupa Birliği (AB) dışındaki ilk yurt dışı ziyaretini İsrail'e gerçekleştiren Maas, İsrailli mevkidaşı Gabi Aşkenazi ve ardından Başbakan Benyamin Netanyahu ile bir araya geldi.







Dışişleri Bakanı Aşkenazi ile görüşme sonrasında Kudüs'te açıklamalarda bulunan Maas, temaslarında ilhak planlarının olası sonuçları konusunda Alman hükümetinin ve AB'nin "samimi ve ciddi kaygılarını” dile getirdiğini söyledi. İsrail'in Filistin topraklarını ilhak etmesi halinde İsrail'e yaptırımları reddeden Maas, Ortadoğu'da yeni barış görüşmelerine başlanması çağrısında bulundu.





"İlhak uluslararası hukuk ile bağdaşmıyor”





Bakan Maas, Alman hükümetinin "hâlâ iki devletli çözümü doğru yol” olarak gördüğünü vurgulayarak, ilhak planlarının bu çözümü ihtimal dışında bıraktığını ifade etti. Alman hükümetinin de AB gibi, "ilhakın uluslararası hukuk ile bağdaşmayacağı” görüşünde olduğunu belirten Maas, Almanya'nın iki devletli çözüm hedefi ile müzakereler için çaba göstereceğini söyledi. Bu hedefe yaklaşmak için "görüşmelerin yeniden canlandırılması için yaratıcı ivmelere” ihtiyaç olduğunu kaydeden Maas, "Şimdi diplomasi ve diyalog zamanı” ifadesini kullandı.





Başbakan Benyamin Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakı'nın başkanı Benny Gantz liderliğindeki yeni hükümetin, 1 Temmuz'dan itibaren ilhak planlarına ilişkin stratejiyi açıklaması bekleniyor. İlhak planları, ABD Başkanı Donald Trump'ın tartışmalı Ortadoğu planının bir parçasını oluşturuyor. ABD, ilhak edilmesi planlanan bölgeleri onaylarken, AB'nin de içinde olduğu uluslararası toplum İsrail hükümetinin planlarını uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirerek, İsrail'i uyardı. Bazı AB ülkeleri, İsrail'e yönelik yaptırım tehditlerinin devreye sokulmasını veya en azından İsrail'in sert bir şekilde kınanmasını talep ediyor.





Yaptırımlara karşı çıktı





Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İsrail ziyareti sırasında bu tür taleplere ilişkin olarak, "kararların henüz alınmadığı bir dönemde, tehditlerle siyaset yapmayı” doğru bulmadığını ifade etti. Maas, "yeni hükümetin gelecek haftalara dair planlarını dinlemek” üzere İsrail'e geldiğini söyledi.





İsrail, 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı sırasında Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün de aralarında olduğu toprakları işgal etmişti. İsrail, o dönemden beri bu bölgelerde Yahudi yerleşim birimleri kuruyor. Filistinliler bu toprakları ve başkent olarak da Doğu Kudüs'ü kendi devletleri için talep ediyor. İsrail ise Almanya ve Avrupa Birliği'nin tersine, uyguladıkları yerleşim politikasının hukukun ihlali olmadığını savunuyor.





Netanyahu planları savundu





İsrail Başbakanı Netanyahu ise Batı Şeria'daki bazı bölgelerin ilhak edilmesi planlarını savundu ve Yahudi yerleşim yerlerinin boşaltımayacağının altını çizdi. Netanyahu, Maas ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, "gerçekçi bir planın bu bölgedeki İsrail yerleşimlerini kabul etmek zorunda olduğunu ve insanları evlerinden kopartacak bir ilüzyonu desteklemeyeceğini” ifade etti. İlhak ifadesine doğrudan yer verilmeyen açıklamada, Batı Şeria'da tamamen "güvenlik kontrolü” sağlanacağını ve İsrail'in "hayati çıkarlarının” korunacağı kaydedildi.





Maas'ın İsrail ziyaretinin ardından Amman'a geçerek Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile görüşmesi bekleniyor. Ortadoğu ziyaretinde koronavirüs salgını nedeniyle Ramallah'a gitmediği belirtilen Maas'ın Filistinli yetkililerle video konferans aracılığı ile görüşeceği açıklandı.