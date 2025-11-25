Almanya'dan İstanbul'a tatile gelip hayatlarını kaybeden Böcek ailesini ”Alüminyum fosfit gazı” öldürmüş

Almanya’dan İstanbul’a tatil için gelen ve Beşiktaş’taki bir restoranda yemek yedikten sonra Fatih’te konakladıkları otelde fenalaşarak hastaneye kaldırılan 4 kişilik Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.



OTOPSİ RAPORU BELLİ OLDU



Adli Tıp Kurumu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu otopsi raporunda, ailenin kanında, mide içeriğinde ya da yedikleri yiyeceklerde herhangi bir zehir bulunmadığı kaydedildi.



Raporda “fosfin gazına maruziyet” tespit edildiği belirtilirken, bu bulgunun ölüm nedenini güçlü şekilde işaret ettiği aktarıldı. Adli Tıp, otelde yapılan ilaçlamada kullanılan kimyasal maddelerin aile bireylerinin yaşamını kaybetmesinde etkili olabileceğini değerlendirdi.



”ALÜMİNYUM FOSFİT” DETAYI



Fosfin gazının, “alüminyum fosfit” isimli kimyasalın gaz haline geçmesiyle oluştuğu vurgulanırken, soruşturma kapsamında otelde yapılan ilaçlamada bu maddenin kullanıldığına dair bulgular daha önce dosyaya girmişti. Raporda bu kimyasalın kontrolsüz şekilde ortama yayılmasının ölümcül sonuçlara yol açabileceği ifade edildi.



SORUŞTURMADA TUTUKLAMALAR



Soruşturma kapsamında; otelin sahibi Hakan O., otel çalışanı R.B., ilaçlama şirketi sahibi Zeki K., oğlu Serkan K., ilaçlama çalışanı Doğan C. ve otelde görev yapan M.M.U.D.C., “taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma” suçlamasıyla tutuklanmıştı.



Savcılığın rapor sonrası şüphelilere ilişkin yeni değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.