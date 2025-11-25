Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'dan İstanbul'a tatile gelip hayatlarını kaybeden Böcek ailesini ”Alüminyum fosfit gazı” öldürmüş /25 Kasım 2025 19:48

Almanya'dan İstanbul'a tatile gelip hayatlarını kaybeden Böcek ailesini ”Alüminyum fosfit gazı” öldürmüş

İstanbul Fatih’te kaldıkları otelde rahatsızlandıktan sonra kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden Böcek ailesinin ölümüne ilişkin otopsi raporu savcılığa ulaştı. Raporda aile bireylerinin kanında ve mide içeriğinde herhangi bir zehir bulunmadığı, ölüm nedeninin ise “fosfin gazı maruziyeti” olduğuna dair güçlü bulgular tespit edildi.

SHABER3.COM

Almanya’dan İstanbul’a tatil için gelen ve Beşiktaş’taki bir restoranda yemek yedikten sonra Fatih’te konakladıkları otelde fenalaşarak hastaneye kaldırılan 4 kişilik Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

OTOPSİ RAPORU BELLİ OLDU

Adli Tıp Kurumu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu otopsi raporunda, ailenin kanında, mide içeriğinde ya da yedikleri yiyeceklerde herhangi bir zehir bulunmadığı kaydedildi.

Raporda “fosfin gazına maruziyet” tespit edildiği belirtilirken, bu bulgunun ölüm nedenini güçlü şekilde işaret ettiği aktarıldı. Adli Tıp, otelde yapılan ilaçlamada kullanılan kimyasal maddelerin aile bireylerinin yaşamını kaybetmesinde etkili olabileceğini değerlendirdi.

”ALÜMİNYUM FOSFİT” DETAYI

Fosfin gazının, “alüminyum fosfit” isimli kimyasalın gaz haline geçmesiyle oluştuğu vurgulanırken, soruşturma kapsamında otelde yapılan ilaçlamada bu maddenin kullanıldığına dair bulgular daha önce dosyaya girmişti. Raporda bu kimyasalın kontrolsüz şekilde ortama yayılmasının ölümcül sonuçlara yol açabileceği ifade edildi.

SORUŞTURMADA TUTUKLAMALAR

Soruşturma kapsamında; otelin sahibi Hakan O., otel çalışanı R.B., ilaçlama şirketi sahibi Zeki K., oğlu Serkan K., ilaçlama çalışanı Doğan C. ve otelde görev yapan M.M.U.D.C., “taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Savcılığın rapor sonrası şüphelilere ilişkin yeni değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'dan İstanbul'a tatile gelip hayatlarını kaybeden... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:42:49