Mektupların büyük bölümünün Gelsenkirchen Vatandaşlık Dairesi’nden gönderildiği belirlendi.





Almanca gönderilen iki sayfalık mektupta ilgili kişinin 1 Ocak 2000’den sonra izinsiz olarak tekrar Türk vatandaşlığına geçip geçmediği ise hem Almanca hem Türkçe soruluyor. Cevabın "evet" olması durumunda ise vukuatlı nüfus örneği talep ediliyor.





CEVAP VERİLMEK MECBURİYETİNDE





İkinci sayfada ise Vatandaşlık Kanunu'nun ilgili maddesi hakkında bilgi verilirken, mektubun cevaplandırılmasının kanunen mecburi olduğu vurgulanıyor.





Almanya’da 1999 yılında çıkarılan ve 1 Ocak 2000’den itibaren yürürlüğe giren Vatandaşlık Kanunu, Türkliye vatandaşları dahil bazı ülke vatandaşlarının Alman vatandaşlığını aldıktan sonra köken vatandaşına geçmesini yasaklıyor.





İzinsiz olarak köken vatandaşlığına geri dönenler otomatikman Alman vatandaşlığını kaybediyor, ancak oturma izni veya süresiz yerleşme izni alabiliyor.





Bu durumdaki kişiler de vatandaşlığa geçiş şartlarını yerine getirdikleri zaman tekrar müracaat yapıp Alman vatandaşlığı alabiliyor.





KANUNU İHLAL EDENLERİNİ SAYISI 40 BİN





Kanun yürürlüğe girmeden önce Türkiye vatandaşlığına geri dönmek için yaptıkları müracaatı 2000 yılından sonra Türkiye makamları tarafından onaylandığı için binlerce Türkiye kökenli Alman vatandaşı, Vatandaşlık Kanununu ihlal etmiş oldu.





Türkiye makamlarına göre bu durumda olan vatandaşların sayısı yaklaşık 40 bin.