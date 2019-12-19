Almanya'dan Kıbrıs açıklaması

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer Doğu Akdeniz’de Türkiye ile yaşanan gerilimde Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ne destek veren açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Limasol limanında konuşlandırılan Alman askerlerini ziyaret eden Kramp-Karrenbauer, “Yunanistan ve Kıbrıs ile dayanışma içinde olduklarının” altını çizdi.







Alman Bakan Doğu Akdeniz’i işaret ederek, “Burası kuşkusuz ihtiyacımız olan enerjiyi sağlamak için gereken yeraltı kaynakları açısından zengin bir bölge, bu nedenle bölgede birçok kesimin büyük ekonomik çıkarı mevcut” şeklinde konuştu. Doğu Akdeniz’e ilişkin sorunun "devletlerarası hukuk ve deniz hukuku temelinde” çözülmesi gerektiğini belirten Kramp-Karrenbauer, Türkiye’ye bu hukuki çerçeveyi kabul etmesi çağrısında bulundu. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi’nin doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle Türkiye’ye yaptırımlar öngören çerçeve belgeyi kabul ettiğine işaret eden Alman Bakan, bu belgenin “içinin temkinli bir şekilde doldurulması” gerektiğini belirtti.





Yaptırımlar öngören çerçeve belge





Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz’deki doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle Türkiye’yi Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesindeki haklarını ihlal etmekle suçluyor. AB Dışişleri Bakanları 11 Kasım’da Türkiye’ye seyahat yasakları ve varlıkların dondurulması gibi yaptırımlar öngören yasal çerçeve üzerinde anlaşmaya varmış ve yaptırım uygulanacak kişilerin isimlerinin sonra belirlenmesine karar verilmişti.





Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile 27 Kasım’da imzaladığı deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat da AB’nin eleştirilerine yol açıyor. Geçen hafta toplanan AB liderler zirvesinde söz konusu mutabakat, “deniz hukukuna aykırı” olarak nitelendirilmiş ve anlaşmanın “üçüncü devletlerin haklarını ihlal ettiği” belirtilmişti.





Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin lideri ve Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, iki günlük Kıbrıs Cumhuriyeti ziyareti kapsamında dün de mevkidaşı Savvas Angelidis ile bir araya gelmiş ve ardından Limasol limanında konuşlu Alman askerleri ile akşam yemeği yemişti. Lübnan kıyılarında güvenliğin sağlanması ve silah kaçakçılığının engellenmesini hedefleyen UNIFIL misyonu çerçevesinde yaklaşık 150 Alman askeri görev yapıyor.