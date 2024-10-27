Almanya'dan kritik vize kararı! Türk vatandaşları da listede

Avrupa ülkeleri son yıllarda Türk vatandaşlarının vize başvurularına rekor seviyede ret yanıtı verirken, Türkiye'ye yönelik kısıtlayıcı vize politikalarına bir yenisi daha eklendi.





Almanya, 2023 yılında Çin, Fas ve Türkiye'den yapılan vize retlerine ilişkin itiraz sürecini bir yıl süreyle askıya almıştı. Geçtiğimiz aylarda düzensiz göçü kontrol altına almak ve güvenliği artırmak amacıyla sınırlarındaki kontrolleri sıkılaştıran Almanya, vize retlerine yönelik itiraz sürecini bir yıl daha askıya aldı. Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; başvurular 30 Haziran 2025 tarihine kadar otomatik şekilde askıya alınacak.





AMAÇ VİZE BAŞVURULARINI DAHA HIZLI YANITLAMAK

Sözcü'de yer alan habere göre Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'pandemi sonrası dünyadaki seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla vize bölümlerinin çok ciddi bir başvuru yükü altına girdiği' ve bu durumun bazı yerlerde vize randevuları için daha uzun süreler beklenmesine neden olduğu belirtildi.





Çok sayıda insanın vize başvurusu randevusu alabilmek için aylarca beklediği belirtilirken, bu nedenle vize başvurularını değerlendirebilecek ekipteki kapasiteyi artırabilmek için, başvuru retlerine yapılacak itirazları inceleyecek ekibin farklı alanda görevlendirilmesine karar verildiği aktarıldı.





İtiraz süreçlerinin vize başvurularının hızlı bir şekilde sonuçlandırılması amacıyla askıya alındığı belirtildi.



