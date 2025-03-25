Almanya'dan net tavır: 'Siyasi rakiplerin yeri hapishane ya da mahkeme değil'

Dün akşam saatlerinde resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Baerbock, “Türkiye’nin AB üyeliği hedefini sürdürme taahhüdü, İmamoğlu ve diğerlerine karşı atılan adımlar ışığında giderek daha da boşa düşüyor. Siyasi rakiplerin yeri hapishane ya da mahkeme değildir. Geleceğini AB’de gören bir ülke hukukun üstünlüğünü savunmalıdır.” ifadelerini kullandı.





Baerbock, “Çalkantılı jeopolitik zamanlarda işbirliğimiz, Türk halkının son 100 yılda inşa ettiği güçlü bir sivil topluma sahip, demokratik ve hukuk temelli bir Türkiye’yi gerektirmektedir.” dedi.