Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'dan net tavır: 'Siyasi rakiplerin yeri hapishane ya da mahkeme değil' /25 Mart 2025 15:45

Almanya'dan net tavır: 'Siyasi rakiplerin yeri hapishane ya da mahkeme değil'

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İmamoğlu’nun tutuklanmasının Türkiye’nin AB üyeliği yolundaki taahhüdünü boşa düşürdüğünü söyledi.

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Dün akşam saatlerinde resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Baerbock, “Türkiye’nin AB üyeliği hedefini sürdürme taahhüdü, İmamoğlu ve diğerlerine karşı atılan adımlar ışığında giderek daha da boşa düşüyor. Siyasi rakiplerin yeri hapishane ya da mahkeme değildir. Geleceğini AB’de gören bir ülke hukukun üstünlüğünü savunmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Baerbock, “Çalkantılı jeopolitik zamanlarda işbirliğimiz, Türk halkının son 100 yılda inşa ettiği güçlü bir sivil topluma sahip, demokratik ve hukuk temelli bir Türkiye’yi gerektirmektedir.” dedi.
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