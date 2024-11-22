Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'dan Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına uyacak mı: İlk açıklama geldi! /22 Kasım 2024 14:29

Almanya'dan Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına uyacak mı: İlk açıklama geldi!

Alman hükümetinin, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emri kararına ilişkin atılacak adımları titizlikle inceleyeceği bildirildi.

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Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, Alman hükümetinin UCM'nin Netanyahu ve Gallant ile ilgili tutuklama kararını not ettiğini belirtti.

Hebestreit, "Ülke içinde atılacak adımlar titizlikle incelenecek" ifadesini kullandı.

Cumhuhriyet'te yer alan habere göre ayrıca Hebestreit, diğer başka adımların ancak Netanyahu ve Galant'ın Almanya'ya ziyaret yapmalarının öngörüldüğünde atılabileceğini kaydetti.

Almanya'nın UCM'nin tüzüğünün hazırlanmasında yer aldığını ve en büyük destekçilerinden biri olduğuna işaret eden Hebestreit, "Bu duruş aynı zamanda Alman tarihinin bir sonucudur. Aynı zamanda İsrail ile benzersiz ilişkiler ve büyük bir sorumluluk paylaşıyor olmamız da Alman tarihinin bir sonucudur" değerlendirmesinde bulundu.

UCM, dün "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı" Netanyahu ile Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.
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