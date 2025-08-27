Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'dan orduyu büyütme kararı: Türkler de orduya alınabilecek! /27 Ağustos 2025 12:10

Almanya'dan orduyu büyütme kararı: Türkler de orduya alınabilecek!

Almanya’da, henüz zorunlu askerlik yok ama bunun yerine, askerliği özendirici ve mevcudu artırıcı önlemler paketi hazırlanıyor. Bugün Savunma Bakanlığı tarafından meclise sunulması ve sonbaharda yasalaşması beklenen uygulamaya göre, 1 Ocak 2026’dan itibaren, 18 yaşını dolduran her erkek, askerlik için online başvuru formu dolduracak. Kadınlarda ise bu gönüllülük esasına bağlı olacak. Alman vatandaşlığını alan Türkler de bu yasaya tabi olacak.

SHABER3.COM

Bundeswehr’de (Alman Ordusu) hizmet için askerlik formunu doldurmayanlar veya daha sonra askerlik hizmetini aksatanlar, para cezası alacak.

Askerlik formunu dolduranlardan uygun olanlar, sağlık kontrolünden geçirilecek ve gerekiyorsa askere alınacak. İlk hedef 183 binlik mevcudu, 260 bine çıkarmak.

Askerlik yapanlar ise yedek yazılacak. Askerlik hizmeti ise 1 Temmuz 2027’den itibaren başlayacak.

MAAŞ OLARAK AYLIK 2700 EURO ÖDENECEK
Sözcü'nün haberine göre askerliği özendirmek için ise aylıklar artırıldı. Buna göre, ilk askerlik hizmetine başlayana ayda 2700 Euro maaş verilecek.

Bunun neti 2 bin 321 Euro olacak.

Ehliyeti olana ve bir yıl hizmet yapacağını belirtene ek 3500 Euro ödenecek.

En az altı aylık askerlik süresince konaklama, yemek ve tren yolculuğu ile doktor muayenesi ücretsiz olacak.

Altı aydan uzun süre görev yapanlara, ayda net 150 Euro daha fazla ödenecek.

Yeterli talep olmazsa, mecburi askerlik hizmeti getirilecek.
