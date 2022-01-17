Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'dan Rusya'ya gözdağı: Ukrayna’ya saldırırsa bedelini öder /17 Ocak 2022 18:04

Almanya'dan Rusya'ya gözdağı: Ukrayna’ya saldırırsa bedelini öder

Kiev'e resmi bir ziyarette bulunan Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukraynalı mevkidaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Her saldırgan eylemin Rusya için ekonomik, stratejik ve politik olarak yüksek bir bedeli olacak" dedi.

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock bugün yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna konusunda artan gerilimin diplomasi yoluyla çözülebileceğini umduğunu, ancak Ukrayna’ya saldırması durumunda Moskova’nın zarar göreceği konusunda uyardı.

Rusya’nın Ukrayna sınırına on binlerce asker konuşlandırması sonrası tansiyonu düşürmek üzere Moskova ve Batılı devletler arasında yapılan müzakereler geçen hafta hiçbir ilerleme kaydedilmeden sona erdi. Bu arada Ukrayna’ya yönelik Rusya kökenli olduğu düşünülen bir siber saldırı, gerilimi daha da alevlendirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Almanya, Fransa, Ukrayna ve Rusya’yı içeren “Normandiya” formatında dört yönlü barış görüşmelerini yeniden canlandırmak için Moskova’ya baskı yapma konusunda fikirbirliğine vardıklarını söyledi.
 
Kuleba, Baerbock’la düzenlediği ortak basın toplantısında “Artık ne Berlin’in ne de Paris’in Ukrayna olmadan Ukrayna konusunda karar vermemesi ve Rusya ile ilişkilerde arkamızdan oyun oynamaması bizim için önemli. Şimdi kilit nokta bu. Bunun için Annalena’ya böyle ilkeli bir tavır aldığı için teşekkür etmek istiyorum.” dedi.

Almanya, Rusya’nın 2014 yılında Kırım yarımadasını ele geçirmesinden ve Donbass bölgesindeki ayrılıkçıları desteklemesinden bu yana Moskova’yla yaşadığı gerilimde Ukrayna’yı destekledi. Ama iki ülke arasında anlaşmazlık noktaları da bulunuyor. Ukrayna, Rus gazını doğrudan Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya götürerek Ukrayna üzerinden transit geçişi engelleyecek, henüz açılmamış bir boru hattı olan Kuzey Akım 2 boru hattına karşı çıkıyor. Baerbock, boru hattının şu anda beklemede olduğunu ve Avrupa enerji yasasıyla uyumlu olmadığını söyledi.

Öte yandan Kiev, Berlin’in Ukrayna’ya silah satmayacağını açıklamasına da kızdı. Ukrayna’nın Almanya Büyükelçisi, Baerbock’un ziyareti öncesinde Alman medyasına verdiği röportajda kararı “çok sinir bozucu ve acı” olarak nitelendirdi.
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