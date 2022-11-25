Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'dan Rusya'yı kızdıracak hamle: Holodomor soykırım olarak tanınacak /25 Kasım 2022 18:11

Almanya'dan Rusya'yı kızdıracak hamle: Holodomor soykırım olarak tanınacak

Ukrayna'da 1930'ların başında SSCB tarafından uygulanan açlığa maruz bırakarak öldürme "Holodomor" Almanya'da soykırım olarak kabul edilecek. Bu konuda iktidar ve ana muhalefet anlaştı.

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Almanya, 1930'lu yılların başında dağılan Sovyetler Birliği tarafından Ukrayna'da uygulanan Holodomor'u (aç bırakarak öldürme) soykırım olarak kabul etmeye hazırlanıyor. İktidardaki Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) yanı sıra muhalefetteki Hıristiyan Birlik Partileri (CDU ve CSU) Federal Meclis'e Holodomor'un soykırım olarak tanınması için ortak önerge verdi. Konunun Çarşamba günü Meclis gündemine gelerek onaylanması bekleniyor.

Holodomor, diğer adıyla Ukrayna Kırımı, 1932-1933 yılları arasında Sovyetler Birliği tarafından Ukrayna'da uygulanan suni kıtlığa bağlı olarak aç bırakarak öldürme politikası olarak biliniyor.

DW Türkçe'nin haberine göre Holodomor, Sovyetler Birliği'nin, diktatör Josef Stalin'in (1878-1953) talimatıyla uygulamaya geçirdiği ekonomik ve sosyal politikaların Ukrayna'da köylüler tarafından desteklenmemesi üzerine yaşandı. Kooperatif tarım uygulamalarını reddeden Ukraynalı köylüler, Sovyetler'in zorlamalarına yanıt olarak tarım üretimini durdurdu. Sovyet rejiminin buna tepkisi ise sert oldu. Ülkeye gıda girişi engellendi. Açlıkla karşı karşıya kalan halkın başka bölgelere gitmelerine de izin verilmedi. Yaşanan kıtlık nedeniyle bazı kaynaklara göre 8 milyon Ukraynalı açlıktan ve yetersiz beslenmeye bağlı nedenlerden dolayı öldü. O dönemde bu rakam Ukrayna nüfusunun dörtte birine tekabül ediyordu. Ancak kesin ölüm sayısı Rusya'nın arşivlere ulaşımı engellemesi nedeniyle tam olarak bilinmiyor.

Holodomor'u Ukrayna dışında Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Andorra, Arjantin, Avustralya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Ekvador, Estonya, Gürcistan, İspanya, İtalya, Kanada, Kolombiya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Meksika, Moldova, Paraguay, Peru, Polonya, Slovakya ve Vatikan soykırım olarak kabul ediyor.

Holodomor ayrıca 20. yüzyılın ilk yarısında Avrupa'da milyonlarca insanın hayatını yok eden "Totaliter Sistemlerin İnsanlık Dışı Suçları Listesi'nde" yer alıyor.

Ukrayna'da her yılın kasım ayının son Cumartesi günü, Holodomor kurbanlarını anma günü olarak kabul ediliyor.

Rusya ise Holodomor'un soykırım olarak kabul edilmesine karşı çıkıyor.

Öte yandan insan hakları savunucuları, yardım kuruluşları ve kilise temsilcileri geçtiğimiz günlerde, savaş sebebiyle Ukrayna'da yeni bir kıtlık yaşanacağı uyarısında bulunmuştu.
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