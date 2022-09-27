Almanya'dan saldırı şüphesi: Kuzey Akım Gaz hatlarına saldırı mı düzenlendi?









Hattın yürütücü firması Nord Stream AG'den yapılan açıklamada, dün gece Kuzey Akım 2'nin iki hattından birinde ciddi bir basınç kaybının meydana gelmesinin ve Danimarka kara sularında bir sızıntının tespit edilmesinin ardından, Kuzey Akım 1 boru hattının da benzer bir durum gözlemlendiği ve her iki boru hattında da "keskin bir basınç düşüşü" kaydedildiği duyurulmuştu.





Alman basınında çıkan haberlere göre, Alman hükümeti ilk değerlendirmeler sonrasında hatta yönelik ve gaz akımını durdurmayı hedefleyen saldırılar olduğunu tahmin ediyor.





Buna göre hükümet adına konuyu araştıran bir istihbarat yetkilisi, "Hayal gücümüz artık hedefli bir saldırı olmayan bir senaryoya izin vermiyor. Elimizdeki bilgiler olayın bir tesadüf olmadığını gösteriyor" şeklinde bir değerlendirme yaptı.





Söz konusu yetkili durum değerlendirmesinde, denizin dibinde yapıldığından şüphelenilen saldırının "basit bir eylem olmadığını" ve özel kuvvetlerle, örneğin dalgıçlarla ya da bir denizaltıyla gerçekleştirilmiş olabileceğini belirtti.



