Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'dan Sarrac'a 'görevde kal' çağrısı /30 Ekim 2020 23:26

Almanya'dan Sarrac'a 'görevde kal' çağrısı

Ankara'nın gözden çıkardığı Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) lideri Feyyaz Sarrac'a Almanya'dan 'görevde kal' çağrısı geldi.

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Sarrac, 31 Ekim tarihinde görevini bırakacağını açıklarken, Berlin'den Sarrac'a, 'sürekliliği sağlamak üzere barış süreci boyunca görevde kalma' mesajı iletildi.

Alman hükümeti, Sarrac'ın görevi bırakma planını ertelemesini talep ederken, Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Sarrac ile yaptığı görüşme sonrasında yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta imzalanan kalıcı ateşkesin devamlılığı için Sarrac'ın görevde kalmasıni istediğini belirtti.

DW Türkçe'nin haberine göre, Başbakan Angela Merkel'in de bu arzuyu paylaştığını vurgulayan Almanya Dışişleri Bakanı, "Bizim bakış açımıza göre bu, hayati önem taşıyan önümüzdeki haftalarda kurumsal ve idari sürekliliğin güvence altına alınması için önem taşımaktadır" diye konuştu.

Almanya, Libya'da Trablus merkezli UMH ile ülkenin doğu ve güney bölgelerinde kontrolü elinde bulunduran Halife Hafter güçleri arasındaki barış görüşmelerinde arabulucu rol oynayan ülkeler arasında yer alıyor.
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