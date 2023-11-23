Almanya'dan savaş uçağı alamayan AKP, şimdi de İngiltere'nin kapısını çaldı

Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps ile bir araya geldi. Güler, Grant Shapps'ı Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Reuters'a konuşan bakanlık kaynakları, ikilinin gündeminde Eurofighter Typhoon satın alımı olduğunu bildirdi.







ABD’den talep edilen F-16‘ların ve modernizasyon kitlerinin akıbetine yönelik belirsizliklerin sürerken, Güler, Türkiye’nin 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı satın almak için İngiltere ve İspanya ile görüşmelerde bulunduğunu açıklamıştı. Güler, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Almanya’nın bu fikre karşı çıktığını bildirmişti. Güler, şu ifadeleri kullanmıştı:





"Eurofighter ile ilgili çalışmamız var. Eurofighter’ı almak istiyoruz. Çok etkili bir uçak. Bu uçaklar İngiltere, Almanya ve İspanya ile ilgili. Hem İngiltere hem İspanya ‘evet’ diyor, şimdi Almanya’yı razı etmek için onlar çalışıyorlar. O sorunu İngiltere ve İspanya ‘Biz çözeceğiz’ diyor. Olursa 40 tane Eurofighter uçağı almayı planlıyoruz.”







Bundan birkaç gün ise F-16 sürecinin devam ettiğini söyleyen Güler, şöyle konuşmuştu: “Amerika'yla ilgili mevcut durum devam ediyor. Bir gelişme olursa mutlaka sizlerle paylaşacağız."





'İNCİRLİK ÜZERİNDEN İSRAİL'E SİLAH YARDIMI' İDDASI YALANLANDI

Öte yandan, Savunma Bakanlığı, İncirlik Üssü'ne inen uçakların Güney Kıbrıs üzerinden İsrail'e silah taşıdığı iddialarına yanıt verdi. Bakanlığın açıklamasında, "Türkiye olarak Gazzeli kardeşlerimizin zararına olacak herhangi bir faaliyetin içinde olmamız veya bu faaliyetlere göz yummamız söz konusu değildir" ifadeleri yer aldı.