Almanya'dan savaş uyarısı: ‘Artık daha olası, gıda stoğu yapın’

Dört kişilik bir ailenin 10 günlük stok tavsiyesine uyması durumunda, yalnızca su için 8 kasa yer gerekirken; 20 büyük konserve sebze (800 gramlık), 12 konserve meyve, 7–9 kutu süt, bir litre yağ, yumurta ve sucuk da ayrıca yer kaplıyor.

Rehberde, savaşın artık birkaç yıl öncesine göre “pek de uzak bir ihtimal olmadığı” belirtilerek, vatandaşlara 3 ila 10 günlük gıda stoğu bulundurmaları tavsiye edildi.Rusya’nın Ukrayna’da yaklaşık 4 yıldır devam eden savaşı ve Kremlin’in Avrupa güvenliğine yönelik süregelen tehdidi, birçok vatandaşın “savaş endişesini” kuruma iletmesine yol açtı. Bunun üzerine BBK, tavsiyelerini güncelleme kararı aldı.BBK Başkanı Ralph Tiesler, “Önceden hazırlıklı olmak her zaman işe yarar,” dedi.“Krizlere ve Felaketlere Hazırlık” başlıklı yeni rehber, dezenformasyonun nasıl tespit edilebileceğinden, patlama ya da kent merkezlerine yönelik saldırılar sırasında nerede sığınak bulunabileceğine kadar birçok konuda bilgi veriyor. Ayrıca ekstrem durumlarda korku ve kaygıyla nasıl başa çıkılacağına dair öneriler de içeriyor.Doğal afetler, teknik arızalar ve şimdi de savaş1990’da yayınlanan ilk rehberden bu yana, askeri senaryolara yer verilmemişti. Odak noktası çoğunlukla doğal afetler ve teknik arızalardı. Örneğin, geçtiğimiz nisan ayında İspanya ve Portekiz’de yaşanan, milyonları elektriksiz bırakan enerji şebekesi arızası gibi.Ancak yeni rehberde ilk kez hibrit tehditler de açıkça tanımlanıyor: kritik altyapılara yönelik siber saldırılar, dezenformasyon kampanyaları, sabotaj ve savaş.Tiesler, “Dünyada pek çok kişiyi endişelendiren bir durumla karşı karşıyayız,” diyerek ekledi: “Yeni rehberimizle insanların ihtiyaç duyduğu yerlerde destek ve rehberlik sunmak istiyoruz.”Savaş ihtimaline yapılan açık vurgu, kısmen Almanya’daki askerlik yükümlülüğü ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanımı konusundaki tartışmalardan kaynaklanıyor.Federal İstihbarat Servisi (BND) Başkanı Martin Jager de savaş olasılığının “hiç de uzak olmadığını” belirtti.Daha önce Almanya’nın Ukrayna Büyükelçisi olarak görev yapan Jager, “Artık hedef tahtasındayız, gevşememeliyiz,” dedi.Erzak stoğu tavsiyesi ne kadar gerçekçi?Euronews, BBK’nın 36 sayfalık rehberini inceledi.Peki, çok kişilik küçük bir hanede 3 ila 10 günlük gıda stoğu yapmak ne kadar gerçekçi?Sorun yalnızca alan değil, maliyetler de bazı haneler için engel oluşturabiliyor. Rehberde, yer, maliyet ve dayanıklılıkla ilgili pratik öneriler de değerlendiriliyor.BBK Başkanı Tiesler, “Her hane 3 ila 10 gün boyunca kendi kendine yeterli olabilecek şekilde hazırlık yapmalı,” dedi.Ancak her ailenin, çiftin veya hanenin koşullarının farklı olduğunu belirterek, “Acil durum hazırlıkları için sabit kurallar yok; herkes kendi durumuna göre karar vermeli,” diye ekledi.BBK’nin yaptığı bir ankete göre, Almanların yüzde 53’ünün herhangi bir acil durum hazırlığı yok.Tiesler, “Küçük de olsa her adım hazırlıktır,” diyerek, “Bu küçük adımlar, kriz anında çaresiz kalmanızı değil, harekete geçebilmenizi sağlar,” ifadelerini kullandı.Rehber, Alman hanelerine acil durum hazırlığında yol gösterecek bir temel oluşturmayı hedefliyor. Yeni raporda ayrıca, kişisel ihtiyaçlara göre yapılacak malzeme listesi ve hesaplama tabloları da bulunuyor.Bu stoklar için suyun yanı sıra bir ya da birkaç raf daha gerekebiliyor. Alışveriş koşullarına göre toplam maliyetin 200 ila 300 euro (9 bin 794 ila 14 bin 692 TL) arasında değişmesi bekleniyor.Bu noktada BBK’nin çözüm önerisi “yaşayan stok” sistemine geçmek. Yani konserve ve kuru gıdaları biriktirip saklamak yerine, bunları günlük tüketim döngüsüne dahil etmek öneriliyor. Yeni alınan ürünler rafın arkasına, son kullanma tarihi yaklaşanlar ise öne konulup önce tüketiliyor.Tiesler, “Bir dahaki alışverişinizde makarna veya konserve gibi bir iki ürünü fazladan alın. Bunu birkaç kez tekrarlarsanız, birkaç günlük stoğunuz olur,” diyor.Evdeki ecza dolabını kontrol etmek, birkaç gün yetecek temel ilaçların bulunduğundan emin olmak veya acil durumlar için yenilerini temin etmek de tavsiye ediliyor.Kurum ayrıca, kriz anlarında bilgi almak için bir uyarı uygulaması kullanmayı öneriyor. Ancak elektrik kesintilerine karşı, pilli radyo, krank veya güneş enerjili el feneri, ve kamp ocağı gibi alternatif bilgi ve yaşam destek araçlarının da bulundurulması isteniyor.