Almanya'dan sığınmacılar için 1 milyar euro ek kaynak

Almanya'da sığınmacı ve mültecilerin masraflarının nasıl karşılanacağı konusunda Federal Hükümet ile eyalet yönetimleri arasındaki zirvede kısmi olarak uzlaşmaya varıldı. Saatler süren toplantının ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz zirvenin sonuçlarıyla ilgili kamuoyuna bir açıklama yaptı. Scholz, Federal Hükümet'in eyaletlere bu yıl 1 milyar euro ek kaynak ayırmayı kabul ettiğini belirtti. Finansman konusunda uzun vadeli bir çözüm planı ise Kasım ayına kadar hazır hale getirilecek. Taraflar iltica süreçlerinin ve sınır dışı işlemlerinin hızlandırılması konusunda da mutabakata vardı.





Almanya'daki mülteciler zirvesinin başlıca gündem maddesi finansman konusuydu. Eyaletler her eyaletin kabul ettiği ilticacı sayısına bağlı şekilde otomatik olarak güncellenen, dinamik ve "nefes alan" bir mali sistem talep ediyor, Federal Hükümet ise 2021 yılına kadar geçerli olan bu sisteme dönülmesini istemiyor. Konu zirvede kesin bir çözüme kavuşmadı ancak merkez ile yerel yönetimler arasında bir çalışma grubu oluşturulacak ve bu grubun hazırlığı temelinde Haziran ayında taraflar yeniden bir araya gelecek. Konuyla ilgili nihai karar ise Kasım ayında verilecek.





Aşağı Saksonya Başbakanı Stephan Weil ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada Federal Hükümet'in vermeyi kabul ettiği 1 milyar euronun "önemli olduğunu, ancak temel sorunu çözmediğini" belirtti. Sığınmacı sayılarının yılın ilk aylarında hızlı bir biçimde arttığını ancak henüz zirveyi görmediğini söyleyen Weil finansmana ilişkin sorunun aciliyet kazandığını belirtti.





Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Hendrik Wüst de eyaletlerin "değişen sığınmacı sayılarına uygun bir model talep ettiğini" ve "tekrar tekrar siyasi pazarlıklara girmek istemediğini" söyledi.





Bavyera, Saksonya ve Saksonya-Anhalt ise hükümete daha eleştirel. Üç eyaletin protokol açıklamasında "Federal yönetimin öngördüğü 1 milyar euroluk artış tamamen yetersizdir" denildi. Açıklamada, "Federal yönetim sığınmacı hadisesinin düzeni ve yönetimi konusunda sahip olduğu yetkiden doğan sorumluluktan kaçınmaktadır" ifadeleri kullanıldı.





Taraflar "düzensiz göçü hissedilir şekilde azaltma" konusunda ise mutabık kaldı. Başbakan Scholz bu çerçevede Almanya'nın komşularıyla sınır kontrolleri başlatması önerisine karşı olmadığını ifade etti. Almanya ile Avusturya arasında şu anda sınır kontrolleri yürürlükte.





Sınır dışı işlemleri konusunda ise bir dizi yasa değişikliği planlanıyor. Sınır dışı amacıyla yapılan hapis kararlarının ve bunların süresinin "iltica başvurularının durumundan bağımsız olarak mümkün hale getirilmesi" kabul edildi. Sınır dışı için yapılan gözaltılarda ise 10 gün olan gözaltı süresinin 28 güne çıkartılması konusunda mutabakata varıldı.