Almanya'dan sığınmacıları taşıyan havayollarına uyarı

Maas yaptığı açıklamada şunları söyledi;







"Avrupa Birliği bakanları Pazartesi günü yapacakları toplantıda insan kaçakçılığını doğrudan ya da dolaylı olarak destekleyen kişilere yönelik yaptırımları genişletecek."





Maas, Belarus'a seferi olan tüm havayolu şirketleriyle temas halinde olduklarını söyledi. Bu temasların sonuç verdiğini belirten Maas, Türk Hava Yolları'nın Belarus'a uçuşlarda Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarını uçağa almamasını örnek olarak verdi.





Heiko Maas "Tüm havayolları şirketlerinin, suç teşkil eden insan kaçakçılığına yardım etmesi halinde bunun sonuçlarıyla karşılaşacaklarını bilmesi gerekir, buna hava sahasını kullanma hakkı ve iniş izinlerine yönelik yaptırımlar da dahil" dedi.