Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'dan sınır dışı edilen Türk aileden insanlık dışı muamele iddiası /17 Aralık 2020 23:37

Almanya'dan sınır dışı edilen Türk aileden insanlık dışı muamele iddiası

Almanya'dan Türkiye'ye sınır dışı edilen Türk aile, Alman polisinin kendilerine insanlık dışı muamelede bulunduğunu iddia ederek, evlerinin basıldığını ve sonrasında zorla havaalanına götürüldüklerini belirtti.

SHABER3.COM

Almanya’nın Sontra kentinde yaşayan ve İstanbul'a sınır dışı edilen yedi kişilik Akyüz ailesi, polisin insanlık dışı muamelesine maruz kaldığını söyledi. Hessische/Niedersächsische Allgemeine‘ye konuşan aile, 3 Aralık'ı 4 Aralık'a bağlayan gece, polisin evlerini bastığını ve zorla havaalanına götürüldüklerini aktardı.

30 yıldır Almanya'da olan baba Mahmut Akyüz, tüm aile uykudayken kapılarının kırılarak evlerinin basıldığını ve ayrı araçlarla havaalanına götürüldüklerini belirtti. Aile, araçlara bindirildiklerinde baba Mahmut Akyüz ve 18 yaşındaki oğlu Bilal Akyüz'ün ellerinin plastik kelepçeyle bağlandığını öne sürdü.

TEPKİ GÖSTERİR DİYE KELEPÇE TAKTILAR

DW Türkçe'nin haberine göre anne Fatma Akyüz’ün havaalanında ayaklarının da bağlandığı aktarıldı. Plastik kelepçenin söz konusu olmadığını öne süren Werra-Meissner Emniyeti Sözcüsü, Mahmut Akyüz'ün “içinde bulunduğu durumdan dolayı vereceği duygusal tepki öngörülemediğinden” ellerinin kelepçelendiğini savundu.

Mahmut Akyüz, havaalanında çıplak aramayı reddetttiğini, bunun üzerine polisin üzerindekileri zorla çıkarttığını ve tüm ailenin çıplak aramaya maruz kaldığını da öne sürdü. 19 yaşındaki Ferdi Akyüz, polisin tutumunu “insanlık dışı” olarak nitelendirdi.

BİLDİRİM MUAMMASI

Yetkililer aileye geçerli oturumları olmadığı için sınır dışı kararının bildirildiğini, ancak gönüllü olarak ülkeyi terk etmedikleri için zorla sınır dışı yöntemine başvurulduğunu öne sürdü. Akyüz ailesi ise Almanya'da kalmalarına olanak sağlayan müsamaha (Duldung) sürelerinin henüz dolmadığını, kendilerine ülkeyi terk etmeleri yönünde bir bildirimin yapılmadığını, söz konusu bilgiyi içeren yazıların havaalanında kendilerine teslim edildiğini belirtti.

Polisin kendilerine “terörist muamelesi” yaptığını ve tramvatize olduklarını kaydeden aile, avukata başvurduklarını ve Almanya'ya geri dönebilmeleri için bir imza kampanyası başlattıklarını söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'dan sınır dışı edilen Türk aileden insanlık... Sonraki Haber >>

İranlılar İstanbul'da rejim muhalifini kaçırdı

İranlılar İstanbul'da rejim muhalifini kaçırdı

Akit TV'de skandal sözler: Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri

Akit TV'de skandal sözler: Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri

Güldür Güldür Show’da Berat Albayrak göndermesi

Güldür Güldür Show’da Berat Albayrak göndermesi

Hırsızlara şok

Hırsızlara şok

Perinçek: PKK neyse Uygur Partisi de odur

Perinçek: PKK neyse Uygur Partisi de odur

Oktay'a sordu: Suçluluk psikolojisinden mi bakamıyorsunuz bu fotoğrafa?

Oktay'a sordu: Suçluluk psikolojisinden mi bakamıyorsunuz bu fotoğrafa?

Market zinciri Edeka'ya ilham verdi: Alman komşuya Türklerin jesti

Market zinciri Edeka'ya ilham verdi: Alman komşuya Türklerin jesti

Altaylı'dan tepki çeken sözler: Türkiye'nin sahibi onlar, yakında bizi atacaklar

Altaylı'dan tepki çeken sözler: Türkiye'nin sahibi onlar, yakında bizi atacaklar

Mikrofon uzatılan vatandaş tek tek sıraladı

Mikrofon uzatılan vatandaş tek tek sıraladı

Belediye 1 koyun,1 keçi, 3 kuzu tarafından esir alındı

Belediye 1 koyun,1 keçi, 3 kuzu tarafından esir alındı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:56:22