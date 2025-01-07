Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'dan sınır dışı edilenlerin sayısı arttı /07 Ocak 2025 12:43

Almanya'dan sınır dışı edilenlerin sayısı arttı

Almanya'dan sınır dışı edilenlerin sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 20 arttı. Sığınma başvurularında ise düşüş kaydedildi.

SHABER3.COM

Bir hükümet sözcüsünün verdiği bilgiye göre, Almanya'da 2024'in ilk 11 ayında sınır dışı edilen kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20 arttı.

DW Türkçe'nin haberine göre hükümet sözcüsü, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, geçen yıl Ocak-Kasım döneminde 18 bin 400 kişinin Almanya'yı terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Sözcü, artışın federal hükümet ile eyalet yönetimlerinin geri göndermeler konusundaki ortak çabasının sonucu olduğunu söyledi.

Başbakan Olaf Scholz da Stern dergisine verdiği demeçte, geri göndermelerdeki yüzde 20'lik artışı "gerçek bir ilerleme" olarak nitelendirdi.

Almanya'da 2023 yılının tamamında sınır dışı edilen kişi sayısı 16 bin 430 olmuştu. Koronavirüs salgını öncesi dönemdeki 2019 yılında ise 22 bin kişi ülkeden ayrılmaya zorlanmıştı.

Bild gazetesine göre, 2024'te Almanya'ya yönelik sığınma taleplerinde ise düşüş yaşandı. Geçen yıl 213 bin yeni sığınma başvurusu yapıldı. Bu, 2023'te 351 bin olan başvuru sayısında üçte bir oranında azalmaya işaret etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'dan sınır dışı edilenlerin sayısı arttı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:07:44