Almanya'dan sınır dışıları arttı: En çok sınır dışı Türkiye'ye

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Parti'den oluşan koalisyon hükümeti, iltica başvuruları olumsuz sonuçlananların daha hızlı biçimde sınır dışı edilmesi planını hayata geçiriyor. Federal Hükümet'in bugün yayımladığı veriler Almanya'dan sınır dışılarda kayda değer bir artış yaşandığını ortaya koydu. Buna göre, Ocak ayından Eylül ayına kadar olan dönemde 17 bin 651 kişi sınır dışı edildi. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde 14 bin 706 olarak kayıtlara geçmişti.





Sol Parti'nin Federal Meclis'teki (Bundestag) soru önergesine cevaben yayımlanan verilere göre, en fazla sınır dışı bin 614 kişiyle Türkiye'ye gerçekleşti. Türkiye'yi bin 379 kişiyle Gürcistan izledi. Sınır dışı edilenlerin yaklaşık beşte birini çocukların ve gençlerin oluşturduğu belirtildi.





Sol Parti'den Federal Hükümet'e Türkiye eleştirisi

DW Türkçe'nin haberine göre önergeyi veren Sol Parti'nin iç politika uzmanı Clara Bünger, sınır dışılarda görülen bu belirgin artışı sert biçimde eleştirdi. Neue Osnabrücker Zeitung gazetesine konuşan Bünger, "Sınır dışıların sayısını artırmak söz konusu olunca hükümet artık neredeyse hiç sınır tanımıyor" ifadelerini kullandı. Bünger, "Sol görüşlüleri, Kürtleri ve muhalif figürleri baskı altına alan Türkiye gibi bir ülkeye kitlesel sınır dışılar? Anlaşılan Almanya'daki mevcut siyasi koşullarda bu bir sorun teşkil etmiyor" diye konuştu.





Afganistan'a düzenli sınır dışı planı

Federal Hükümet yakında Almanya'da sabıkası bulunan Afganları da düzenli olarak ülkelerine geri göndermeyi planlıyor. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Berlin ile Kabil'deki Taliban yönetimi arasında varılması planlanan anlaşmaya yönelik müzakerelerde sona yaklaşıldığını ifade etti. Dobrindt, sınır dışıların yalnızca charter uçuşlarla değil, tarifeli uçuşlarla da gerçekleştirilmesinin planlanladığını belirtti.





Federal Hükümet'in Ağustos 2021'de Afganistan'da yeniden iktidara gelen Taliban ile resmî olarak diplomatik ilişkilerinin bulunmaması nedeniyle söz konusu temaslar tartışmalı görülüyor. İslamcı Taliban yönetimi, insan hakları ve özellikle de kadın haklarına aykırı uygulamalarından ötürü uluslararası alanda izole edilmiş durumda.