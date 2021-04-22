Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'dan şirketlere yeni nakit Korona yardımı /22 Nisan 2021 12:23

Almanya'dan şirketlere yeni nakit Korona yardımı

Almanya’da hükümet, korona kısıtlamaları nedeniyle zor durumda kalan şirketlere yeni bir korona yardım paketi hazırladı. ’Eigenkapitalzuschuss Öz sermaye desteği’ adı altına sunulan yardımlar, işletmelerin sabit giderlerinin karşılanması için verilecek.

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Yeni korona yardımından, Kasım 2020 ile Haziran 2021 tarihleri arasında en az 3 ay ve en az yüzde 50 ciro kaybı yaşayan şirketler yararlanabilecek. Şirketler başvurularını bugünden itibaren ‘Überbrückungshilfe III’ adlı korona yardımları altında yapabilecek. Daha önce ‘Überbrückungshilfe III’ adlı yardıma başvuranlar ise ‘Eigenkapitalzuschuss- Öz Sermaye desteği’nden yararlanmak için ‘Değişiklik başvurusu’ kaydı düşerek başvurularını gerçekleştirecek. Şirketler, kira, elektrik masrafı, kredi faizleri, sigorta giderleri gibi sabit giderler için yardım alacak.

‘İŞLETMELERİMİZİN DESTEĞİMİZE İHTİYACI VAR’

Federal Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü yeni yardımlarla şirket iflaslarının önüne geçmek istediklerini belirtti. Bakanlık Sözcüsü, “Koronayla ilgi durum hâlâ ciddiyetini koruyor. Bu nedenle işletmelerin desteğimize ihtiyacı var” dedi. Bakanlık verilerine göre 13 Nisan tarihinde ‘Überbrückungshilfe III’ yardımlarına başvuranların yüzde 42’sine yaklaşık 3.1 milyar euro değerinde yardım yapıldı. Yardımların çoğunluğu kasım ve aralık 2020 için yapılan başvuruları kapsıyor.
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