Almanya'dan sonra Fransa'da da sınırda polis kontrolü gündemde

Almanya'nın sınır kontrollerine başlaması, diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde de destek gördü.







Fransa'nın önde gelen televizyon kanallarınına yaptığı ankete göre; Fransızların yüzde 77'sinin sınır kontrollerinin geri gelmesini destekledi. Ankete katılanların sadece dörtte biri bu duruma karşı.





Kadınların yüzde 81’i, erkeklerin ise yüzde 71’i sınır kontrollerine olumlu bakıyor. Özellikle 50-64 yaş arası katılımcıların yüzde 83'ü bu kontrolleri destekliyor.





Siyasi görüşlere göre, sınır kontrollerini destekleyenlerin çoğunluğu sağ partilere oy verenlerden oluşuyor.





Avrupadan.com'un haberine göre; La France Insoumise (Boyun Eğmeyen Fransa) seçmenlerinin yüzde 64’ü, Sosyalist Parti’nin yüzde 49’u ve Yeşiller Partisi’nin yüzde 40’ı kontrolleri destekliyor.





Sağ kanatta ise, Cumhuriyetçiler Partisi’nin yüzde 87’si ve Rassemblement National (Ulusal Birlik) partisinin yüzde 95’i sınır kontrollerinin geri getirilmesini istiyor.