Almanya'dan sonra İngiltere de resmen krizde

İngiltere ikinci çeyrekte yüzde 20,4 daralarak yeni tip Koronavirüs salgınında en fazla hasar gören Avrupa ekonomisi oldu.







Yılın ilk üç ayında kaydedilen yüzde 2,2'lik düşüşün ardından gelen rekor küçülme ile birlikte İngiltere resmi olarak resesyona girmiş oldu.





Rakamlar, diğer Avrupa ülkeleri mart ayında karantina önlemlerine giderken İngiltere'nin yavaş davranmasının ağır faturasını işaret ediyor.





ALMANYA YÜZDE 10,1 DARALARAK RESESYONA GİRMİŞTİ





İngiltere, aynı zamanda Avrupa'nın en yüksek Koronavirüs kaynaklı can kaybını kaydeden ülke oldu.





Aynı dönemde Almanya yüzde 10,1, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yüzde 9,5 küçüldü.





Kısıtlamaların gevşetilmesiyle birlikte ufukta toparlanma görünüyor. İngiltere'de üretim haziranda yüzde 8,7 arttı. Buna karşın yakında hız kesebileceğine dair sinyaller de var.





1 OCAK 2021'DE AB'YE VEDA EDECEK





Bazı bölgelerde enfeksiyonların yükselişe geçmesi daha fazla kapanma önleminin gelebileceği endişelerini artırıyor.





Hükûmetin ücret desteği kademeli olarak bitti. Ayrıca şirketler, İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) ile yıl sonuna kadar ticaret anlaşması imzalayamaması durumunda yüksek gümrük tarifeleriyle karşı karşıya kalacak.