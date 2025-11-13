Almanya'dan tatile gelmişlerdi: Ortaköy'de yemek yedikten sonra öldüler

Türkiye’ye tatile gelen dört kişilik ailenin iki çocuğu gıda zehirlenmesinoden yaşamını yitirdi, baba entübe edildi, anne ise yoğun bakımda tedavi görüyor.



Edinilen bilgilere göre, Servet ve Çiğdem B. çifti, çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3) ile birlikte 9 Kasım’da Almanya’dan İstanbul’a geldi. Fatih’te bir otelde konaklayan aile, 11 Kasım günü Ortaköy’de seyyar bir satıcıdan midye ve bir restorandan kumpir yedi.



Yemekten kısa süre sonra aile bireylerinde mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı. Hastaneye kaldırılan aile tedavinin ardından taburcu edilerek otele döndü. Ancak durumları gece saatlerinde yeniden kötüleşti.



Sabah saatlerinde küçük Masal’ın hareketsiz yattığını fark eden anne, sağlık ekiplerine haber verdi. Otele gelen ekipler, tüm aileyi yeniden hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen iki çocuk kurtarılamadı.



Baba Servet B.’nin entübe edildiği, anne Çiğdem B.’nin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri, olayın ardından otelin güvenlik kameralarını incelemeye aldı ve 4 tanığın ifadesine başvurdu.



Faciaya yol açan gıda zehirlenmesinin kaynağını belirlemek için incelemeler sürüyor.