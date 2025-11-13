Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'dan tatile gelmişlerdi: Ortaköy'de yemek yedikten sonra öldüler /13 Kasım 2025 19:46

Almanya'dan tatile gelmişlerdi: Ortaköy'de yemek yedikten sonra öldüler

Ortaköy’de midye ve kumpir yiyen iki çocuk öldü. Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelen dört kişilik ailenin iki çocuğu yaşamını yitirdi, baba entübe edildi, anne ise yoğun bakımda tedavi görüyor.

SHABER3.COM

Türkiye’ye tatile gelen dört kişilik ailenin iki çocuğu gıda zehirlenmesinoden yaşamını yitirdi, baba entübe edildi, anne ise yoğun bakımda tedavi görüyor.

Edinilen bilgilere göre, Servet ve Çiğdem B. çifti, çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3) ile birlikte 9 Kasım’da Almanya’dan İstanbul’a geldi. Fatih’te bir otelde konaklayan aile, 11 Kasım günü Ortaköy’de seyyar bir satıcıdan midye ve bir restorandan kumpir yedi.

Yemekten kısa süre sonra aile bireylerinde mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı. Hastaneye kaldırılan aile tedavinin ardından taburcu edilerek otele döndü. Ancak durumları gece saatlerinde yeniden kötüleşti.

Sabah saatlerinde küçük Masal’ın hareketsiz yattığını fark eden anne, sağlık ekiplerine haber verdi. Otele gelen ekipler, tüm aileyi yeniden hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen iki çocuk kurtarılamadı.

Baba Servet B.’nin entübe edildiği, anne Çiğdem B.’nin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri, olayın ardından otelin güvenlik kameralarını incelemeye aldı ve 4 tanığın ifadesine başvurdu.

Faciaya yol açan gıda zehirlenmesinin kaynağını belirlemek için incelemeler sürüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'dan tatile gelmişlerdi: Ortaköy'de yemek yedikten... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:14:56