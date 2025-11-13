Almanya'dan tatile gelmişlerdi: Ortaköy'de yemek yedikten sonra öldüler

Olay, 12 Kasım’da Fatih’te bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya’dan İstanbul’a gelen Servet ve Çiğdem B. çifti, çocukları Kadir Muhammet B. ve Masal B. ile birlikte Fatih’teki bir otelde konaklamaya başladı. Gece saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayeti olan aile, otel görevlilerinin çağırdığı sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan ailenin daha sonra kaldıkları otele geri döndüğü iddia edildi.



İKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ



Gece saatlerinde anne Çiğdem B., 3 yaşındaki kızı Masal B.’yi hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuklardan Masal B. ve ağabeyi Kadir Muhammet B., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba Servet B.’nin entübe edildiği, anne Çiğdem B.’nin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.



ORTAKÖY’DE KUMPİR VE MİDYE YEMİŞLER



Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, ailenin İstanbul’a geldikten sonra Ortaköy’de bir seyyar satıcıdan midye ve bir restoranda kumpir yediği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, otelin güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı, 4 kişinin ifadesine başvuruldu.