Almanya'dan tatilini Türkiye’de geçirmek isteyenler ne yapmalı?

Pandemi nedeniyle uygulanan uluslararası seyahat kısıtlamaları kalkmaya başladı. Bütün ülkeler kendi kriterlerini belirliyor ve neredeyse her gün yeni düzenlemeler yapılıyor. Türkiye-Almanya arasındaki gidiş-gelişlerin nasıl yapılacağı ve hangi kurallara bağlı olduğu da merak konusu. Yaz dönemiyle birlikte tatilini Türkiye’de geçirmek isteyenleri nasıl bir ortam bekliyor? DW Türkçe, iki ülkeye giriş çıkışlarda ne tür prosedürlerin uygulanacağını derledi.





Türkiye’ye girişte uygulanan kurallar:





-Havalimanları ve sınır kapılarında ülkeye giren herkesin test yaptırma zorunluluğu yok. Ancak herkes sağlık kontrolünden geçiyor.

-Sağlık kontrolü, yolculara sorular yöneltilmesi ve görevliler tarafından vücut ısısının ölçülmesini kapsıyor. Ateşi 37.8 dereceden yüksek olanlara veya Covid-19 semptomlarından herhangi birini taşıdığı saptananlara test yapılıyor.

-Şimdilik İstanbul ve Antalya havalimanlarında test merkezleri kuruldu. Bu merkezler günde 20 bin test kapasitesine sahip. Havalimanları haricinde Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarında da test merkezleri var. Turizm Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre kısa süre içinde Dalaman, Bodrum ve diğer uluslararası havalimanlarında da test merkezleri kurulacak.

-Ağız veya burundan sürüntü alınarak yapılan PCR testlerinin sonucu 1-3 saat arasında alınabiliyor. Hızlı testlerin sonucu 15 dakika ile 1.5 saat arasında çıkabiliyor.

-Test sonucu pozitif çıkarsa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar devlet hastanesi, başka ülkelerin vatandaşları özel hastaneye yönlendiriliyor. Bu işlemleri Sağlık Bakanlığı Hudut Sağlık Birimi yönetiyor.

-TC vatandaşı olmayan ve Türkiye’ye turist olarak gelenler için uygulanacak kurallar da belirlendi. Buna göre test sonucu pozitif çıkan kişi önce hastaneye gidiyor. Yapılan kontrollerde, "Hastanede yatmasına gerek yok, izolasyon yeterli" denirse konaklayacağı otele gidebiliyor. Turizm Bakanlığı ile Türkiye Otelciler Birliği arasında varılan mutabakata göre otellerde Covid-19 tespit edilenler için izole edilmiş bir kat veya ayrı bir blok oluşturulacak ve tedavilerine burada devam edilecek. Otelde kalacağı süre içinde tedavisi bitmezse, taburcu edilene kadar misafir edilecek. Bu süre içindeki konaklama masrafı otel tarafından karşılanacak.









Ülkeye giriş ve çıkışlarda seyahat öncesinde özel sağlık sigortası yaptırmak zorunlu.

-Türkiye, 1 Haziran'dan itibaren ülkeye girişlerde karantina uygulamasını kaldırdı.

-Türkiye’ye giriş çıkışlarda uyulması gereken kurallar, İçişleri Bakanlığı tarafından 11 Haziran’da yayımlanan "Türk ve Yabancı Ülke Vatandaşlarının Sınır Kapılarımızdan Giriş -Çıkışları" genelgesiyle düzenlendi. Buna göre Türkiye-İran arasındaki kara sınır kapısı hariç tüm kapılar açıldı.

-Genelgeye göre Türkiye’ye giriş çıkışlardaki kontroller sırasında semptom görülenler ve ihtiyaç duyulan hallerde ücretsiz PCR testi yapılacak. Bu sürece ilişkin ayrıntılar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek.



