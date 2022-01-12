Almanya'dan Telegram'a kapama tehdidi

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Feaser (SPD), "Alman yasalarını göz ardı etmeye devam ettiği" durumda mesajlaşma uygulaması Telegram'ın devre dışı bırakılabileceğini söyledi. Feaser, Die Zeit gazetesine verdiği demeçte, "Bu ihtimali dışlayamayız. Devre dışı bırakma seçeneğini ciddi bir son çare olarak tutuyoruz. Bu yüzden öncelikle diğer bütün seçeneklerin başarısız olduğunu görmemiz lazım" dedi.





Feaser, Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı uyarı mektubunu da kapsayan bir dizi önlemin bugüne kadar işe yaramadığını belirtti ve söz konusu uygulamayı kapatmanın bütün servis sağlayıcılar için büyük sorun teşkil edeceğini ifade etti.



