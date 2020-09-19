Almanya'dan Türkiye açıklaması: 'AB çok yakında Türkiye'ye sopasını gösterecek'

Ülkesinin AB Dönem Başkanı olduğunu hatırlatan Ernst Reichel, 24-25 Eylül'deki AB Zirvesi'nde Türkiye'ye yaptırım uygulanmasının gündemde olduğunu belirtti.
Greek City Times sitesinin haberine göre Yunanistan Parlamentosu Avrupa Daimi Komitesi'nde konuşan Reichel, "Karşımızda zor bir komşu var. Bu bir sorun çünkü sadece Türkiye değil başka bir zorlu komşu olan Rusya da var. Türkiye'yi ikna etmek zorundayız. Mesele nasıl ikna edeceğimiz. Bence doğru cevap havuç ve sopa yaklaşımı. AB Konseyi'nin çok yakında Türkiye'ye sopasını göstereceğini söylemek istiyorum" diye konuştu.
Alman Büyükelçi konuşmasına şöyle devam etti:
"Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Almanya dönem başkanlığı için Türkiye meselesi çok önemli. Bu mesele dönem başkanlığımıza başlarken sunduğumuz raporda yer almıyor. Çünkü zaman içinde işler değişti."
Oruç Reis'in çekilmesi başarı'
Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın konuyla yakından ilgilendiğini belirten Reichel şunları söyledi:
"Başbakan askeri çatışmanın önlenmesini, gerilimin azaltılmasını ve deniz yetki alanlarının barışçıl bir şekilde belirlenmesini kişisel meselesi olarak görüyor. Ve şimdiye kadar da bir miktar başarı elde etti. Araştırma gemisi Oruç Reis geçen hafta sonu Meis'ten çekildi. Başarabilirsek yakında bir sonraki aşama olan istikşafi görüşmelere geçeceğiz."
AB Türkiye ile ilişkileri görüşecek
Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti, uzun süredir AB'nin Türkiye'ye yaptırım uygulanmasından yana.
AB, "Kıbrıs suları" olarak ifade edilen bölgede, doğal gaz arama çalışmalarına başladığı için Türkiye'ye uyarılarda bulunmuştu.
Avrupa Parlamentosu (AP), Perşembe günü yapılan toplantıda Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi de ele almıştı.
Türkiye'nin bölgedeki aktivitelerini kınayan AP, Kıbrıs ve Yunanistan'la da dayanışma içinde olduğunu açıklamıştı.
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Türkiye ile üst düzey diplomatlar vasıtasıyla görüşmeler yürütüldüğünü söylemişti.