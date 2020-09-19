Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'dan Türkiye açıklaması: 'AB çok yakında Türkiye'ye sopasını gösterecek' /19 Eylül 2020 09:21

Almanya'dan Türkiye açıklaması: 'AB çok yakında Türkiye'ye sopasını gösterecek'

Almanya'nın Atina Büyükelçisi Ernst Reichel, "Türkiye'nin yakında Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin sopasını göreceğini" söyledi.

SHABER3.COM

Ülkesinin AB Dönem Başkanı olduğunu hatırlatan Ernst Reichel, 24-25 Eylül'deki AB Zirvesi'nde Türkiye'ye yaptırım uygulanmasının gündemde olduğunu belirtti.

Greek City Times sitesinin haberine göre Yunanistan Parlamentosu Avrupa Daimi Komitesi'nde konuşan Reichel, "Karşımızda zor bir komşu var. Bu bir sorun çünkü sadece Türkiye değil başka bir zorlu komşu olan Rusya da var. Türkiye'yi ikna etmek zorundayız. Mesele nasıl ikna edeceğimiz. Bence doğru cevap havuç ve sopa yaklaşımı. AB Konseyi'nin çok yakında Türkiye'ye sopasını göstereceğini söylemek istiyorum" diye konuştu.

Alman Büyükelçi konuşmasına şöyle devam etti:

"Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Almanya dönem başkanlığı için Türkiye meselesi çok önemli. Bu mesele dönem başkanlığımıza başlarken sunduğumuz raporda yer almıyor. Çünkü zaman içinde işler değişti."

Oruç Reis'in çekilmesi başarı'
Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın konuyla yakından ilgilendiğini belirten Reichel şunları söyledi:

"Başbakan askeri çatışmanın önlenmesini, gerilimin azaltılmasını ve deniz yetki alanlarının barışçıl bir şekilde belirlenmesini kişisel meselesi olarak görüyor. Ve şimdiye kadar da bir miktar başarı elde etti. Araştırma gemisi Oruç Reis geçen hafta sonu Meis'ten çekildi. Başarabilirsek yakında bir sonraki aşama olan istikşafi görüşmelere geçeceğiz."

AB Türkiye ile ilişkileri görüşecek
Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti, uzun süredir AB'nin Türkiye'ye yaptırım uygulanmasından yana.

AB, "Kıbrıs suları" olarak ifade edilen bölgede, doğal gaz arama çalışmalarına başladığı için Türkiye'ye uyarılarda bulunmuştu.

Avrupa Parlamentosu (AP), Perşembe günü yapılan toplantıda Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi de ele almıştı.

Türkiye'nin bölgedeki aktivitelerini kınayan AP, Kıbrıs ve Yunanistan'la da dayanışma içinde olduğunu açıklamıştı.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Türkiye ile üst düzey diplomatlar vasıtasıyla görüşmeler yürütüldüğünü söylemişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'dan Türkiye açıklaması: 'AB çok yakında Türkiye'ye... Sonraki Haber >>

Uygurlardan skandal ifadelere tepki!

Uygurlardan skandal ifadelere tepki!

Enes Kanter'in maçını yayınladılar ama adını unuttular

Enes Kanter'in maçını yayınladılar ama adını unuttular

‘Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?’ sorusuna sinirlendi

‘Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?’ sorusuna sinirlendi

Paraşütçüden tehlikeli oyun

Paraşütçüden tehlikeli oyun

Şarkıcı Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Şarkıcı Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Beyrut’tan sonra bir facia da İtalya limanında

Beyrut’tan sonra bir facia da İtalya limanında

İnsanların maske takıp takmadığını robotlar tespit edecek

İnsanların maske takıp takmadığını robotlar tespit edecek

ABD'deki evsizlik krizi

ABD'deki evsizlik krizi

Nehirde aniden ortaya çıktı! Timsahlar bile kaçacak delik aradı

Nehirde aniden ortaya çıktı! Timsahlar bile kaçacak delik aradı

Alman futbolcu tribüne fırlayıp rakip taraftara saldırdı

Alman futbolcu tribüne fırlayıp rakip taraftara saldırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:16:31