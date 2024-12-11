Almanya'dan Türkiye ve İsrail'e çağrı: Suriye'de süreci riske atmayın





Münbiç yorumu





Özel temsilci atadı

DW Türkçe'de yer alan habere göre Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Türkiye ve İsrail'e, Suriye'de gerçekleşmekte olan barışçıl siyasi geçiş sürecini tehlikeye sokmama çağrısında bulundu.Suriye'ye ilişkin açıklamalarda bulunan Baerbock, Almanya'nın Suriye'de barışçıl bir geçiş süreci için çaba sarf edeceğini ifade etti. "Suriye'nin içindeki diyalog sürecinin dışarıdan baltalanmasına engel olmak zorundayız" diye konuşan Baerbock, "Güvenlik çıkarlarını öne süren Türkiye ve İsrail hükümetleri gibi komşular süreci tehlikeye sokmamalıdır" ifadelerini kullandı.Baerbock, Suriye'nin yeniden "dış güçlerin oyuncak topu hâline gelmesine" izin verilmemesi gerektiğini de kaydetti. Uluslararası toplumun, "Suriye'nin herkes için barışçıl ve istikrarlı bir geleceği bulması için tüm gücüyle çalışması" gerektiğini kaydeden Baerbock, "tüm taraflarca kabul gören bir hükümetin ancak tüm azınlıklar ve siyasi gruplar masaya oturduğu" takdirde mümkün olacağını söyledi.Baerbock, Suriye'nin kuzeyinde omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu arasında varılan ateşkes kararını ise memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Baerbock, bu anlaşmayı "iyi haber" olarak niteledi.Türkiye destekli gruplar, Esad rejiminin pazar günü düşmesinin ardından Arapların yoğunluklu olarak yaşadığı ve SDG kontrolü altında bulunan Münbiç'e bir harekât başlatmış ve kentte kontrolü sağlamıştı. SDG Komutanı Mazlum Abdi, ABD arabuluculuğunda ateşkese varıldığını söylemişti. Abdi, SDG bağlantılı Münbiç Askeri Konseyi'nin "en kısa sürede bölgeden çekileceğini" duyurmuştu.Baerbock ayrıca Suriye'nin acil yardıma ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti.Almanya'nın Suriye için 8 milyon euro değerinde insani yardım yapacağını açıklayan Baerbock, Suriye'nin komşusu olan ülkelere yapılan mali desteklerin de "uygun hâle getirileceğini" ifade etti. "Bir umut anı yaşıyoruz" diye konuşan Baerbock, buna rağmen Suriye'deki durumun "istikrardan uzak" olduğunun ve "ülkenin geleceğinin belirsiz olduğunun" altını çizdi.Almanya'da bulunan Suriyeli mültecilerin memleketlerine geri gönderilmesi tartışmalarına da değinen Bakan, böylesine bir durumun yalnızca Avrupalı ortaklar ve Birleşmiş Milletler (BM) ile istişare içerisinde alınması gerektiğinin altını çizdi.Baerbock ayrıca, hâlihazırda devlet bakanlığı görevini sürdürmekte olan Tobias Lindner'i Suriye Özel Koordinatörü olarak atadığını açıkladı. Baerbock, kendisi gibi Yeşiller Partisi üyesi olan Lindner'in üstleneceği yeni görevin, Suriye'nin yeniden inşa sürecinde Almanya'nın mevcudiyetini artırma hedefini taşıdığını söyledi.Avrupa Birliği (AB) üyesi dışişleri bakanları, perşembe günü Berlin'de bir araya gelerek Ukrayna'ya yapılması planlanan yardımların yanı sıra Suriye'deki durumu ele alacak.