Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'dan Türkiye'ye 31 milyon euro değerinde silah... /11 Mart 2020 23:26

Almanya'dan Türkiye'ye 31 milyon euro değerinde silah...

Alman Sol Parti'nin verdiği soru önergesini cevaplayan ülkenin dışişleri bakanlığı tarafından, Türkiye'ye 2019 yılında 31 milyon euro değerinde silahın satıldığını belirtti.

SHABER3.COM

Alman hükûmeti 2019'da Türkiye'ye 31 milyon 600 bin euro tutarında silah ve teçhizat ihracatına onay verdi. Sol Parti meclis grubunun soru önergesine Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği yanıta göre, Türkiye'nin Ekim ayında Suriye'nin kuzeyinde başlattığı askeri harekâtın ardından ihracat izinleri önemli ölçüde azaltılsa da, tamamen durdurulmadı. 

Soru önergesine verilen yanıta göre, Alman hükûmeti 2018'de Türkiye'ye 12 milyon 900 bin euro tutarında 58 silah ve teçhizat sevkiyatına onay verdi. Geçen yıl ise 31 milyon 600 bin euro tutarında 187 sevkiyata izin verildi. Ancak Türkiye'nin 9 Ekim'de 'Barış Pınarı Harekâtı'na başlaması ile silah ve teçhizat sevkiyatında önemli ölçüde düşüş kaydedildi. 2019'un son üç ayında, toplamda sadece 3 milyon 100 bin euro tutarında beş onay verildi.

Alman hükûmeti, Türkiye'nin askeri harekât başlatması üzerine, Suriye'de kullanabilir endişesi ile silah ve diğer askeri teçhizatın sevkiyatının durdurulmasına karar vermiş, Türkiye'nin söz konusu askeri harekâtı uluslararası hukuka aykırı olarak değerlendirilmişti. 

Sol Partili milletvekili Sevim Dağdelen, buna rağmen Türkiye'ye silah ve teçhizat ihracatına onay verilmesini ve sevkiyatın sürdürülmesini "sorumsuzluk" olarak nitelendirdi. Türkiye'ye silah satışının tamamen durdurulmasını talep eden Dağdelen, "Federal hükûmetin silah ihracat politikası bütün bölge için korkunç ve insanlara yeni kaçış nedenleri oluşturuyor" şeklinde konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'dan Türkiye'ye 31 milyon euro değerinde silah... Sonraki Haber >>

Anne Zekiye Ataç: Allah'tan umut kesilmez

Anne Zekiye Ataç: Allah'tan umut kesilmez

Aile boyu KHK mağduriyeti: 5 çocuğunu da ihraç ettiler

Aile boyu KHK mağduriyeti: 5 çocuğunu da ihraç ettiler

Gökçek'ten Bülent Arınç'a manidar bakış

Gökçek'ten Bülent Arınç'a manidar bakış

Türkiye’deki ilk Corona virüsü vakasını Bakan duyurdu!

Türkiye’deki ilk Corona virüsü vakasını Bakan duyurdu!

Stockholm-İstanbul uçağında koronavirüsü şüphesi!

Stockholm-İstanbul uçağında koronavirüsü şüphesi!

3 milyon dolarlık Lamborghini'yi parçaladı

3 milyon dolarlık Lamborghini'yi parçaladı

Sarhoş sürücü ortalığı birbirine kattı

Sarhoş sürücü ortalığı birbirine kattı

Barcelona'dan halı sahaya...

Barcelona'dan halı sahaya...

Bahçeli'den 'kronometreli bekletmeye' tepki: Küstahlık, terbiyesizlik, alçaklık

Bahçeli'den 'kronometreli bekletmeye' tepki: Küstahlık, terbiyesizlik, alçaklık

Diplomatlıktan simitçiliğe uzanan bir KHK’lı hikayesi

Diplomatlıktan simitçiliğe uzanan bir KHK’lı hikayesi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:00:13