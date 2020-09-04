Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'dan Türkiye'ye ambargo iması /04 Eylül 2020 19:11

Almanya'dan Türkiye'ye ambargo iması

Berlin, iç savaş yorgunu Libya’ya uygulanan silah ambargosunun delinmesini eleştirdi. Eleştirinin hedefinde Türkiye, Rusya ve BAE var.

SHABER3.COM

Alman hükümeti, Birleşmiş Milletler'in (BM) iç savaşla çalkalanan Libya'ya uygulanan silah ambargosunun Türkiye, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından sürekli olarak ihlal edilmesini sert bir dille eleştirdi. Dışişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü, cuma günü Berlin'de yaptığı açıklamada, BM bünyesinde hazırlanan konuya ilişkin gizli raporun Almanya'yı şaşırtmadığını söyledi. Söz konusu raporda, silah ambargosunun ciddi bir biçimde ihlal edildiği kaydediliyor.

Almanya raporu yayınlamak istiyor

Sözcü, federal hükümetin, kamuoyunun da bilgilenmesi için gizli BM raporunu yayınlama taraftarı olduğunu kaydederek, bu şekilde, hangi ülkelerin taahhütlerini yerine getirdiğini ve hangilerinin ülkedeki silahlanmaya katkı sağladığını su yüzüne çıkarmak istediklerini ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi'nde bu konuda hala fikir ayrılığı olduğunun altını çizen sözcü, "Dirençli, kalıcı bir barışçıl bir çözüme hala çok ama çok uzun bir yol var" diyerek, BM bünyesinde, olası yaptırımlara ilişkin bir tartışmanın gündeme gelebileceğine işaret etti.

Kremlin‘den 338 askeri uçak

Raporun gizli olmasına atıfta bulunan bakanlık sözcüsü, ambargoyu ihlal eden ülkelerin ismini vermekten kaçındı. Ancak raporu inceleyen Reuters haber ajansına göre, söz konusu belgede Türkiye, Rusya ve BAE'nin, Libya iç savaşının taraflarına silah yardımı yapmayı sürdürdüğü belirtiliyor. Bu da, söz konusu ülkelerin, Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı'nda üzerinde mutabık kalınan kararları ihlal ettiğini gösteriyor.

Rapora göre, Rusya, son dokuz ayda, Libya'da bulunan Rus paralı asker grubu Wagner'e lojistik destek sağlamak amacıyla 338 askeri uçuş gerçekleştirdi. Ancak Rusya, Libya'da "tek bir Rus askeri dahi olmadığını" iddia ediyor. Libya'nın doğu bölgelerinde kontrolü elinde bulunduran General Hafter güçlerini, Rusya'nın yanı sıra BAE de destekliyor.

Türkiye ise savaşın diğer tarafı olan, ülkenin batısında kontrolü elinde bulunduran Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) destek sağlıyor. Türkiye'nin uluslararası toplumun tanıdığı Trablus hükümetinin kontrolündeki milisleri silahlandırdığı da biliniyor.

BM raporunda, Ürdün ve Katar'ın da adı geçiyor. İki ülke, BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın da oyuyla kabul edilen silah ambargosunu delmekle suçlanıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'dan Türkiye'ye ambargo iması Sonraki Haber >>

Maysak tayfunu hayatı felç etti!

Maysak tayfunu hayatı felç etti!

Balonla 9 kilometre yükseldi!

Balonla 9 kilometre yükseldi!

At yarışındaki dikkatsizlik faciaya yol açtı

At yarışındaki dikkatsizlik faciaya yol açtı

Otoyola inen uçak tabelaya çarptı

Otoyola inen uçak tabelaya çarptı

Uçakta kadın yolcu bunu yapınca kara listeye alındı!.

Uçakta kadın yolcu bunu yapınca kara listeye alındı!.

'Bakanlık yalan söylüyor... İşte hastanelerin hali!'

'Bakanlık yalan söylüyor... İşte hastanelerin hali!'

Bir polis cinayeti daha: Bu kez başına poşet geçirerek boğdular

Bir polis cinayeti daha: Bu kez başına poşet geçirerek boğdular

Erdoğan'ın vatandaşın kafasına çay fırlatma görüntüsü

Erdoğan'ın vatandaşın kafasına çay fırlatma görüntüsü

Giresun mitingi ne anlatıyor?

Giresun mitingi ne anlatıyor?

Denizden ne çıkacağı belli olmaz!

Denizden ne çıkacağı belli olmaz!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:25:24