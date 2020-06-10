Almanya'dan Türkiye'ye Eylüle kadar turist yok

Alman hükümetinin Corona salgını nedeniyle uygulamaya koyduğu seyahat kısıtlamalarını AB dışındaki ülkeler için 31 Ağustos’a kadar uzatma kararı aldığı öne sürüldü. Der Spiegel dergisinde yayınlanan habere göre, Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarının hazırladıkları tasarı hükümetçe benimsendi.

VOA’nın aktardığı tasarıya göre Almanya’da yaşayanların 31 Ağustos’a kadar sadece ülke içinde ve 15 Haziran’dan itibaren de 29 Avrupa ülkesine seyahat etmelerine yeşil ışık yakıldı. Bu karar, söz konusu ülkelerin dışında kalan yerlere seyahat kısıtlamasının yaz ayları boyunca sürmesi anlamına geliyor.





Der Spiegel, ilgili bakanlıklardan çok sayıda kaynağın haberi doğruladığını aktardı. Hazırlanan tasarıda, Avrupa ülkelerinin dışında kalan ülkelere seyahat etmenin “çok riskleri olduğu” belirtilirken, kısıtlamanın kaldırılması konusunda tek tek ülkelere yönelik seyahat değerlendirmeleri yapılabileceği ve bazı ülkelerle karşılıklı anlaşmaya gidilebileceği vurgulanıyor.





Der Spiegel özellikle Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın Avrupa dışında kalan ülkelere seyahat kısıtlamalarının sürdürülmesini talep ettiğini aktardı. Buna karşılık, Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier’in kısıtlamaların tümden kalkması konusunda israr ettiği, en azından iş seyahatlerine izin verilmesini istediği, ancak fikirlerinin kabul görmediği de bildirildi.





Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 17 Mart’ta uygulamaya konulan seyahat kısıtlamalarının 15 Haziran’dan itibaren, 24 AB ülkesinin yanı sıra AB’den yeni ayrılan İngiltere ile AB üyesi olmayıp Schengen bölgesi içinde sınır kontrollarının yapılmadığı İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lichtenstein’i kapsayacak şekilde kaldırılacağını duyurmuş, İspanya ve Norveç için şartlı kalkacağını açıklamıştı.