Almanya'dan Türkiye'ye kara para operasyonu

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde kara para akladıklarından şüphelenilen 46 kişinin ev ve işyerlerine sabah saatlerinde baskın düzenlendi. Aralarında Köln, Düsseldorf, Duisburg ve Dortmund gibi kentlerin de bulunduğu toplam 18 il ve ilçede gerçekleştirilen baskınlarda şüphelilere ait bilgisayar, mobil telefon ve bazı belgelere el konuldu.





Köln Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen baskının "ileri derece kara para aklama şüphesi" üzerine yapıldığı kaydedildi. Baskınlara Avrupa polis teşkilatı EUROPOL de destek verdi.





Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Asayiş Dairesi ve Gümrük Dairesi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği baskınlarda ayrıca, haklarında tutuklama kararı bulunaniki Türkiye kökenli de gözaltına alındı. Söz konusu kişilerin 46 ve 53 yaşlarında olduğu, birinin Düsseldorf, diğerinin de Duisburg kentlerinde ikamet ettiği belirtildi.





Özel polis timi destek verdi





Eyalet Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bazı şüphelilerin tehlike oluşturma ihtimali bulunması nedeniyle üç noktaya düzenlenen baskınlara özel polis timlerinin de katıldığı belirtildi.





Yapılan açıklamada, söz konusu kişilerin bir yıldır izlendikleri belirtilerek, 2019 yılından bu yana kuryeler vasıtasıyla hava ve kara yolunu kullanarak suç eylemlerinden elde edildiği belirtilen nakit paraların İstanbul'a nakledildiği belirtildi. Paraların Bochum ve Ratingen kentlerindeki depolarda teslim alındığı ve ardından sayılıp paketlenerek kuryelere teslim edildiği bilgisi de açıklamada yer aldı.





Emniyet, şimdiye dek söz konusu kuryelerin yurt dışına çıkarmaya çalıştığı 6 milyon 764 bin 575 euronun ele geçirildiğini belirtti.



