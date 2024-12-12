Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'dan Türkiye'ye silah ihracatında büyük artış /12 Aralık 2024 10:43

Almanya'dan Türkiye'ye silah ihracatında büyük artış

Türkiye'ye silah ihracat onaylarını 2016'dan itibaren asgariye düşüren Alman hükümeti, büyük çaplı ihracat izinleri vermeye yeniden başladı. 2024'te muharebe silahları dahil 230,8 milyon euroluk ihracata izin çıktı.

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Almanya'nın Türkiye'ye yönelik silah ihracat kısıtlamalarını kaldırmasının etkileri görülmeye başlandı. Alman hükümetinin bu yıl içinde Türkiye'ye toplam 230 milyon 800 bin euro değerinde savunma ihracatına onay verdiği bildirildi. Böylece ihracat izinlerinde 2006 yılı sonrasının en yüksek rakamına ulaşıldı.

Sol Parti'den kopan Sahra Wagenknecht İttifakı'ndan (BSW) milletvekili Sevim Dağdelen'in soru önergesine Ekonomi Bakanlığından verilen yanıta göre, ihracat izinlerinin 79 milyon 700 bin euroluk bölümü muharebe silahları ve 151 milyon 100 bin euroluk bölümü diğer savunma sanayisi ürünlerinden oluştu.

2016'dan sonra durma noktasına gelmişti
DW Türkçe'nin haberine göre Türkiye'de 2016'da Türk ordusunun Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği harekâtlar sonrasında Almanya'dan Türkiye'ye silah ihracat izinleri durma noktasına gelmişti. Türkiye'ye ihracat izinleri son yıllarda tek haneli ya da düşük iki haneli rakamlarda gerçekleşmişti. Alman hükümeti Türkiye'ye 2021'de 11 milyon 100 bin, 2022'de 4,5 milyon ve 2023'te Aralık ayına kadarki dönemde 1,2 milyon euroluk savunma ihracatına izin verdi. 2023 yılının tamamına dair rakamlar ise henüz açıklanmadı.

Alman Ekonomi Bakanlığı, Eylül ayı sonunda yaptığı açıklamada Türkiye'ye kapsamlı bir şekilde torpido, füze ve denizaltı parçaları ihracatına yeniden izin verildiğini bildirmişti.

Başbakan Olaf Scholz da Ekim ayında İstanbul'a gerçekleştirdiği ziyarette Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu ve müttefik bir ülkeye savunma ihracatının doğal olduğunu vurgulamıştı.
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