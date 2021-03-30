Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'dan Türkiye'yi de ilgilendiren korona testi kararı /30 Mart 2021 20:25

Almanya'dan Türkiye'yi de ilgilendiren korona testi kararı

Almanya başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesi yeniden tırmanan koronavirüs ölümleri ve vakaları nedeniyle bir dizi yeni önlemi hayata geçirmeye başladı.

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Almanya, hava yoluyla yapılacak tüm seyahatlerde test yapılması zorunluluğu getirdi. Bugünden itibaren (30 Mart) yürürlüğe giren uygulamaya göre, uygulama 12 Mayıs 2021 tarihine kadar sürecek.

Kararla birlikte, Paskalya tatilini İspanya'nın Mayorka adasında geçirmek isteyenlerin başlattığı tartışma da sona ermiş oldu. Böylece, Almanya tüm ülkelerden yapılacak hava yolu taşımacılığında yolculara test yaptırma zorunluluğu getirmiş oldu. 

Yolcular negatif olduklarını gösteren Covid-19 test sonuçlarını ibraz etmelerinin ardından Almanya'ya girebilecek.Testi olmayanlar Almanya’ya giriş yapamayacak. Testi pozitif çıkanlar ise bulundukları ülkede karantinaya alınacak.

Başbakan Angela Merkel, zorunlu olmadıkça keyfi, tatil amaçlı yurtdışına seyahat yapılmamasını istediğini söylemiş; ancak Paskalya’da insanların tatile gitmesinin yasaklanamayacağını belirtmişti.

Türkiye’den gelen yolcular için geçerli olan koşullar bundan sonra da sürecek. Türkiye’den gelen yolculara Almanya‘ya girişten 48 saat önce yaptırılmış negatif PCR, RT-LAMP ve TMA test sonucu ibrazı zorunluluğu bulunuyor.

Almanya, ayrıca Türkiye'den turist vizesiyle ülkeye girişe izin vermiyor. Sadece Almanya’da ikamet eden Türkler, iş görüşmeleri olan ve bunları kanıtlayanlar ve acil ailevi nedenlerden gelenler ülkeye giriş yapabiliyor.

Almanya’nın salgın hastalıklarla mücadele kurumu Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) "riskli bölgeler" listesinde yer alan Türkiye, Alman hükümetinin Covid-19 salgını nedeniyle yurttaşlarını seyahat etmemeleri konusunda uyardığı ülkeler arasında.
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